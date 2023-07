Consejos para disfrutar de las vacaciones 

El estrés laboral, al que se enfrenta la mayor parte de la población, provoca un aumento de ganas de descansar. Los días se convierten en una cuenta atrás para disfrutar de las tan esperadas vacaciones. La corresponsable del grupo de Salud Laboral del Colegio de la Psicología de Madrid, Olga Merino, explica a Público una serie de consejos para situarse en el presente y disfrutar del verano.

"Vivimos preocupados por el futuro y no nos centramos en el ahora, que es el que condiciona nuestro tiempo inmediato", afirma la especialista. Para garantizar el descanso, Merino aconseja no planificar muchas actividades. "Hay que buscar un equilibrio que nos aporte experiencias diferentes del día, pero que no nos genere estrés", explica.

La mutua colaboradora con la Seguridad Social en España con el número 61, FREMAP, elaboró un estudio de la evolución de los "trastornos mentales y del comportamiento" en la incapacidad temporal donde se muestra un incremento de las bajas por salud mental en los últimos años y su impacto en las empresas. "Actualmente, la falta de una buena salud mental es la segunda causa que mayor número de días de baja genera", aseguran.

Disminuir el uso de redes sociales

En la temporada de verano las pantallas de los dispositivos electrónicos se llenan de fotografías de gente, playas, fiestas y escapadas. "Instagram o Tik Tok suponen una proyección de vida idealizada que no necesariamente se corresponde con la realidad", asegura Merino.

"Las personas quieren llegar a tener las mismas situaciones de felicidad que sus seguidores de redes sociales"

La especialista afirma que las personas tienden a identificarse o a querer llegar a tener las mismas situaciones de felicidad que aparentan sus seguidores en redes sociales. Por este motivo, Merino afirma que uno de los principales indicadores para desconectar en vacaciones es disminuir el uso de estos medios.

Según un estudio publicado en la revista estadounidense Ciberpsicología, comportamiento y redes sociales en mayo de 2022, desconectar de las pantallas durante una semana es suficiente para obtener mejoras significativas en el bienestar. Además, la especialista advierte del riesgo que pueden generar las redes sociales. "Si se utilizan mal, pueden provocar la percepción de no ser feliz o no poder llegar a tener la vida que tienen los demás", dice.