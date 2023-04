Los consejos de Sanidad si llevas un marcapasos

Sanidad elabora una serie de recomendaciones para que las personas portadoras de un marcapasos se olviden de que lo llevan y puedan seguir una vida normal. El marcapasos no solo estimula el corazón, sino que también reconoce interferencias producidas por campos magnéticos que se originan fundamentalmente en el entorno hospitalario. En otros ámbitos, estas interferencias son escasas, predecibles e incluso se pueden llegar a controlar y evitar.

En cuanto a la actividad física, se puede practicar cualquier tipo de deporte, pero se recomienda evitar aquellos en los que el aparato electrónico pueda ser golpeado. Del mismo modo que se recomienda tapar con ropa el aparato, también hay que evitar usar mochila o alguna bolsa cuyas correas presionen sobre el marcapasos.

En el domicilio, los electrodomésticos pueden producir interferencias, pero se evitan si se encuentran en buen estado de conservación, tienen toma a tierra y no se colocan sobre la zona donde se ubica el marcapasos. En el caso de las placas de inducción, es recomendable mantenerse a una distancia de 60 centímetros.

Los dispositivos electrónicos deben estar a 15 centímetros del marcapasos

No existe ningún tipo de interrupción con los mandos a distancia de los electrodomésticos ni las puertas de garaje, ni tampoco con los interruptores activados por contacto digital. En el caso de los dispositivos electrónicos como los móviles, los ordenadores o los reproductores de música, se recomienda mantener una distancia de 15 centímetros.

En la calle, los sistemas antirrobos no producen interferencias siempre y cuando no se esté durante mucho tiempo entre ellos. De igual manera ocurre con los arcos detectores de metales ubicados en los aeropuertos, entidades bancarias o algunos edificios públicos, pero hay que indicar al personal que se tiene un marcapasos. No existe ningún tipo de riesgo con respecto a los transportes: el metro, el tranvía, el autobús, el tren y el coche no producen interferencias.

El hospital es el lugar donde se producen más interferencias significativas. El marcapasos puede someterse a cualquier intervención quirúrgica, pero antes hay que avisar al especialista que llevamos un aparato de tales características. Las radiografías normales, las ecografías y los escáneres no producen alteraciones.

Existen revisiones periódicas que indican el estado del marcapasos

Desde Sanidad llaman a la calma a las personas portadoras de marcapasos ya que se realizan revisiones periódicas con el especialista tanto presencialmente como de manera remota que controlan el buen funcionamiento del aparato electrónico.