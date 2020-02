Coronavirus: más alarmismo, pero menos mortalidad que la gripe, la rabia o el ébola

Desde hace unos días son habituales las alertas sobre los contagios del coronavirus. Las búsquedas en Google sobre esta enfermedad se han disparado, las noticias sobre los fallecidos abren las portadas de los periódicos y los telediarios y se han llegado a cancelar eventos como el Mobile World Congress en Barcelona o los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lo cierto es que hay un riesgo de que no se pueda contener y se convierta en una pandemia, pero los datos también muestran que, pese a la alta tasa de contagio, el nivel de mortalidad es muy bajo. A fecha de hoy, hay 80.289 contagios en todo el mundo y 2.704 muertos. En Wuhan, la proporción de fallecidos por coronavirus (COVID-19) oscila entre el 2 y el 4%, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en el 0,7% fuera de Wuhan. O, lo que es lo mismo, tiene una tasa de supervivencia del 99,2% fuera del sitio donde comenzó el contagio.

Sobre esta diferencias entre las proporciones de fallecidos ponen el foco desde la Sociedad Española de Epistemología. "Además, en ellos suele haber otras patologías asociadas además de la propia infección. Es posible que la letalidad sea aún menor, teniendo en cuenta que los casos graves se contabilizan más fácilmente que los leves", explican la vicepresidenta de la organización, Elena Vanessa Martínez, a Público.



Para entender el alcance, estos datos se pueden comparar con la mortalidad de otras enfermedades. Por ejemplo, frente a los 2.705 fallecidos de los 80.350 contagiados, en la última campaña de gripe en España (2018-2019) hubo 6.300 muertes que se atribuyeron a la gripe de los 525.300 casos, según los datos del Centro Nacional de Epidemología del Instituto de Salud Carlos III, la institución encargada del sistema de vigilancia de la gripe en España. Una tasa del 1,1%.

Además, la OMS calcula que las epidemias anuales de la gripe estacional causan de 290.000 a 650.000 muertes, aunque no se da la tasa de letalidad.

Los datos de letalidad del coronavirus también son menores que los coronavirus que provocaron las últimas grises. El director de la OMS, Tedros Adhanom, explicó estos datos en rueda de prensa para relativizar sobre la mortalidad. Según los datos de la organización, el riesgo del muerte en el caso del SARS con el brote de 2003 la tasa de mortalidad fue del 10%, mientras que en la crisis derivada de la propagación del MERS en 2012 se llegó a una letalidad del 30%.

También hay otras infecciones mucho más peligrosas, aunque sus apariciones en España sean mínimas. Según la OMS, el virus del Ébola tiene una tasa de letalidad del 50% en todo el mundo y la rabia del 95% –aunque principalmente sea una enfermedad propia de países con un sistema sanitario deficitario y la propagación de estas enfermedades está controlada–.

Pese a todas estas aproximaciones, no hay una tasa de mortalidad del coronavirus fiable porque puede tanto subir como bajar en los próximos días. De hecho, aún no se sabe la gente que está infectada pero no ha desarrollado la enfermedad. Los porcentajes que se manejan hasta ahora son los que fallecen tras llegar enfermar y dar positivo de coronavirus en un hospital.

La mayoría de fallecidos son ancianos o población en riesgo

"Este coronavirus es mucho más fácil de propagar", avisó el director de la OMS cuando comparó al COVID-19 con los otros coronavirus. Sin embargo, desde el organismo internacional se insiste también en que el riesgo de muerte aumenta a medida que se envejece.

Hasta el momento, el informe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) es el mayor estudio realizado sobre el coronavirus y sus consecuencias en la población. Pese a que los datos no están actualizados –se analizan los casos registrados hasta el 11 de febrero–, la OMS reconoció que aportaba información valiosa para conocer la enfermedad.

"En aproximadamente un 14% de los casos, el virus provoca síntomas ‎graves, como neumonía y disnea. ‎Y en torno a un 5% de los pacientes presentan síntomas muy ‎graves, como insuficiencia respiratoria, choque septicémico e ‎insuficiencia multiorgánica.‎ En un 2% de los casos notificados, el virus es mortal y el riesgo se ‎incrementa con la edad", explicó Adhanom sobre los datos del estudio.

Según el informe, un 15% de los fallecidos son personas de más de 80 años y un 8% de los infectados están en el tramo de entre 70 y 79 años, mientras que no ha fallecido ninguno de los 416 menores de 10 años contagiados.



"La importancia es contener la expansión del virus" "La sociedad debe estar tranquila, los protocolos de actuación han demostrado ser eficaces, y las autoridades de salud pública informaran en caso de ser necesarias medidas adicionales", valoran desde la Sociedad Española de Epistemología. A día de hoy, reconocen que no se puede saber cómo evolucionará el virus, pero señalan que "lo importante es intentar contener la expansión": "En España actualmente se dispone de un sistema lo suficientemente sensible para conseguir detectar cualquier posible caso y poner las medidas de contención en marcha. Y la detección de los casos de Canarias y Barcelona son un ejemplo del buen funcionamiento del sistema". Por otra parte, el ministerio de Sanidad explicó este jueves que se ha acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ampliar las zonas de riesgo a todo el país de China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña. "Nuestro principal objetivo es la prevención y para ello hemos acordado ampliar los esfuerzos para reforzar la detección precoz", señaló. Ahora mismo en España se han detectado hasta seis casos de coronavirus.