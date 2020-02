"La gente se ha encerrado en casa y no sale. Están aterrorizados", explica Marcello en conversación telefónica desde Codogno, la localidad considerada el foco del brote de coronavirus registrado en el norte de Italia y que junto con otros diez municipios permanecerá aislada los próximos 14 días.

Marcello tiene desde hace tiempo una página de Internet dedicada a compartir información de su localidad, que cuenta con 15.907 habitantes, y ahora desde las redes sociales es un referente para informar de lo que está pasando a sus conciudadanos. Lamenta que a pesar de que les han informado de que el coronavirus se contagia con la cercanía, la gente ha entrado en pánico y ni sale de casa.

"Basta no tener contacto con las otras personas, pero me parece exagerado no salir de casa", explica, sin embargo añade que su madre, cuando ha sabido que estaba paseando, "se ha preocupado mucho". Por ello, Codogno, a pesar de ser domingo, es "una ciudad desierta". Una de las preocupaciones de los ciudadanos es si podrán encontrar alimentos y por ello, tanto en las localidades como Casalpusterlengo y Codogno, las autoridades envían mensajes informando de que algunos supermercados permanecerán abiertos.

Marcello muestra en sus vídeos paseando por la localidad como de vez en cuando se cruza con alguna persona o circulan coches, pero en general no hay nadie por las calles. "Hoy sin embargo todos los supermercados de Codogno menos uno están cerrados", afirma. El párroco de Codogno, Don Iginio, se encuentra encerrado en su iglesia de Santa María Inmaculada, y describe la situación "como tranquila" aunque "con algo de temor por parte de los ciudadanos".

"Yo intento dar confianza a las personas y esperar que todo esto vaya desarrollándose positivamente, pero poco puedo hacer sin salir de aquí, aunque algo inventaremos", explica resignado al teléfono. Por el momento, la misa del domingo cancelada como todas las actividades públicas "será transmitida por la radio local".

Los municipios a los que el Gobierno italiano ha aplicado un decreto que impide la movilidad de su población son Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardia, donde viven cerca de 50.000 personas, y Vo' Euganeo, en Veneto, con 4.000 habitantes.

Desde esta mañana se han empezado a aplicar las medidas aprobadas durante la noche en un consejo de ministros extraordinario para impedir la movilidad de las personas en estas once localidades. Las fuerzas del orden están llegando a estas localidades para vigilar las entradas y salidas, según explicaron los medios de comunicación.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, anunció que se movilizará a la policía para evitar la entrada y salida de personas y, "si es necesario, también al ejército" y que habrá "sanciones penales para quienes violen las prescripciones".

Sin embargo, en Codogno, centro de la epidemia, aunque se han visto agentes de la policía "aún no se han cerrado los accesos", asegura Marcello.

Las vías de acceso a este pueblo donde se cree que empezó el foco de contagio y el que más infectados registra están abiertas como se puede apreciar en los vídeos de Marcello. Los municipios afectados han emitido una nota en la que piden se respeten las normas "teniendo en cuenta la importancia crítica de la situación de salud" e invitan "a cualquier persona que experimente gripe y síntomas respiratorios, que no vaya al hospital, sino que se comunique con el número de emergencia que se ha puesto a disposición".