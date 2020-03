Ya son 4.209 los contagiados y 120 los fallecidos por coronavirus en España, según el último balance dado a conocer este viernes por el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas. Las autoridades sanitarias y gubernamentales recomiendan a la ciudadanía permanecer en sus casas, tengan o no los síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria), por prevención y para evitar la propagación del virus entre los más susceptibles: personas mayores con patologías previas.

El virus se transmite en las "gotillas" que echamos al estornudar o al toser y que pueden sobrevivir en las superficies. Cuando tocamos esas superficies y luego nos llevamos las manos a la cara, la boca o los ojos, podemos infectarnos. Por ello el presidente del Gobierno ha declarado el estado de alarma, advirtiendo que en los próximos días se llegará a los 10.000 contagiados. La Comunidad de Madrid —donde se han producido casi la mitad de los casos— ha tomado medidas de calado y ha decretado que el cierre de todos los establecimientos menos los comercios de alimentación y farmacias para evitar la propagación del coronavirus en la región,

Un dato relevante -y que, a menudo, se obvia- son las 189 recuperaciones que el Ministerio ha registrado, a pesar de que todavía no existe una cura para el virus. Los científicos llevan apenas tres meses estudiando y, hasta la fecha, no hay un tratamiento específico para combatir la infección. Según los datos proporcionados por los investigadores chinos del Equipo Epidemiológico de Respuesta de Emergencia, la enfermedad causa síntomas leves en un 81 % de los casos. En el 14 % restante puede causar neumonía grave y en un 5 % puede llegar a ser crítica o incluso mortal.

"A la mayoría de la población le produce un cuadro catarral"

¿Pero cuál es el tratamiento específico para combatir los síntomas? Las fuentes sanitarias consultadas por Público en el hospital La Fe de València indican que el tratamiento "es como el de cualquier virus": "A la gran mayoría de la población no le produce más sintomatología que un cuadro catarral, que se cura solo. Los afectados pueden tomarse paracetamol o ibuprofeno si tienen fiebre, pero estos analgésicos no curan el virus, lo hace tu cuerpo", detallan.

El virus afecta especialmente a las personas con enfermedades de tipo cardiovascular, diabetes y afecciones respiratorias crónicas

Según los datos de los expertos, la enfermedad afecta especialmente a las personas con enfermedades de tipo cardiovascular (un 10% de la mortalidad), diabetes (un 7,3% de mortalidad) y afecciones respiratorias crónicas (un 6,3%). "Estas personas son las que sí requieren más tratamiento, porque es un virus que afecta a nivel respiratorio y se producir una reacción inflamatoria muy fuerte en los pulmones, lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que puede originar un cuadro crítico", explican las citadas fuentes.

Las infecciones bacterianas son otro de los peligros en pacientes con conronavirus: "La inflamación que produce el virus puede provocar que los afectados acaben teniendo cuadros infecciosos muy graves. Ahí el riesgo es alto", indican. Aún así, recalcan: "En sí, el coronavirus no tiene cura. Se trata de la reacción que tu cuerpo haga por X o por Y a la infección el virus. Lo que se está haciendo ahora mismo en los hospitales, independientemente de si el paciente tiene que ir a la UCI, es un tratamiento de soporte respiratorio".

¿Cuándo tendremos una vacuna?

Esta es una de las preguntas que más se repite estos días y que en Público tratamos de contestar. La idea fundamental detrás de cualquier vacuna es la misma: introducir en el cuerpo una versión "poco peligrosa" del virus contra el que queremos luchar para que nuestro organismo "se entrene" y sepa reaccionar cuando llegue el "virus real". El objetivo de cualquier vacuna es "entrenar" a nuestro sistema inmunitario de forma que cuando llegue el virus "de verdad", sepa como detectarlo y combatirlo.



El nuevo coronavirus es el séptimo coronavirus humano que conocemos: 4 de ellos causan resfriados leves y sólo 2 (el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV) causan enfermedades graves y no hay vacuna para ninguno de ellos. Normalmente se tarda años en desarrollarla. Primero hay que encontrar un mecanismo biológico que funcione y luego hay que hacer toda una batería de ensayos clínicos en humanos: primero con una decena de personas sanas, luego con unos cientos de personas y después con miles.

Es importante recalcar, como explica Alberto Sicilia, que es realmente peligroso "saltarse" los ensayos de la nueva vacuna, aunque estemos en una emergencia Hay que estar seguros de que la nueva vacuna no causa más problemas de los que resuelve: "Imaginad que una nueva vacuna causa un problema de salud grave en 1 de cada 100 personas. Y que ponemos esa vacuna a 100 millones de personas. El desastre estaría asegurado", vaticina.