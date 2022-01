Las vacunas contra el coronavirus funcionan y son seguras. Si ya se había confirmado que la diferencia de ingresos en UCI y fallecidos entre vacunados y no vacunados es significativamente notable, también queda patente que las inyecciones contra la covid no son peligrosas, ya que los casos notificados de reacciones adversas graves tras la inoculación de la vacuna son de 1,4 por cada diez mil dosis inyectadas.

Hasta el 9 de enero, en España se habían se habían inoculado más de ochenta millones de dosis contra la covid-19 (80.109.445, para ser exactos). Entre ellas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha registrado unas 50.000 reacciones, y de ellas únicamente 11.048 han sido graves, entre las que la gran mayoría ni siquiera pueden vincularse a la vacuna.

Sanidad recuerda que los acontecimientos adversos que se notifican no significa que estén relacionados con la vacunación. Son notificaciones tras la vacunación, pero aún hay que confirmar que la causa sea la vacuna. "Los datos que se presentan recogen las notificaciones recibidas en España de acontecimientos adversos ocurridos tras la vacunación, y no se pueden considerar reacciones adversas debidas a la vacuna hasta que no se confirme una relación causal con su administración", asegura el informe.



Así lo desvela el 12º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas

COVID-19 realizado por la AEMPS, que ha registrado tan solo 55.455 notificaciones (el 0,07% del total de las vacunas puestas) de acontecimientos adversos, siendo la mayoría fiebre. La inmensa mayoría de la población no ha notificado este tipo de síntomas, dado su carácter leve y transitorio.

Además, "los acontecimientos adversos que se notifican no significa que estén relacionados con la vacunación", asegura el documento, que almacena los datos para hacer un seguimiento tras la vacunación, aunque todavía no se ha discernido si hay relación con el pinchazo.

Entre las escasas 50.000 reacciones notificadas, la mayoría de las notificaciones corresponden a mujeres (74%) y a personas de entre 18 y 65 años (87%). La gran mayoría son reacciones transitorias que pueden ocurrir en los primeros días tras la administración de la vacuna.

Además, el informe refleja que de esas 11.000 reacciones graves, 375 terminaron en fallecimientos, pero que "en la gran mayoría de los casos notificados en los que consta información sobre los antecedentes médicos y la medicación concomitante, el fallecimiento se puede explicar por la situación clínica previa del paciente y/u otros tratamientos que estuviera tomando".

De esos ochenta millones de dosis, más de 54 millones (54.129.620) corresponden a Pfizer, y se han notificado 31.410 reacciones adversas tras la vacuna. El 33% de esos casos eran fiebre y otro 23% dolor de cabeza. Algo parecido pasa con la vacuna de Moderna, la otra vacuna que ha predominado en España.

Sin embargo, tras dos años de pandemia y con 90.000 muertos, en España hay cuatro millones de personas mayores de 12 años (4.320.000) que han decidido no vacunarse. El Instituto de Salud Carlos III realizó una encuesta entre personas no vacunadas y el 60% sostenía que no se vacunará en el futuro, mientras que un 40% lo dejaba en el aire. El 72% de los no vacunados argüían como motivo desconfianza en la vacuna por haberse "desarrollado muy rápido".

