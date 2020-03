Las últimas medidas aplicadas por el Gobierno llevan a España a un estado de confinamiento sin precedentes. Hacer la compra, tirar la basura, acudir al médico y, si fuera imperativo, ir a trabajar son algunas de las excepciones por las que se permite a los ciudadanos salir de casa durante la crisis del coronavirus. Las autoridades llaman a quedarse en casa, sin embargo, hay quienes, aceptando esta orden, se preguntan qué hacer con sus animales de compañía.

Gatos y perros, los principales compañeros del ser humano en España, se ven afectados por esta crisis, sin embargo el estado de alarma decretado por el Gobierno mantiene y garantiza su bienestar y sus derechos como seres vivos. En Público te resolvemos algunas de las dudas principales sobre tu mascota, sus paseos y otras cuestiones relacionadas con el coronavirus y el mundo animal.

¿Puedo pasear al perro?

Sí. El Gobierno permite que los animales puedan salir a pasear a la calle para hacer sus necesidades. En cualquier caso, el paseo no se debe convertir en una excusa para estar fuera de casa, sino en una acción necesaria para que el animal pueda realizar sus necesidades fisiológicas, tal y como informan desde la Dirección General Derechos Animales del Gobierno.

¿Cuántas veces puede salir a pasear al día?

Las instituciones no ponen un límite de veces, pero apelan al sentido común. Los paseos deben servir para que el animal pueda miccionar y defecar, por lo que dependerá de cada caso. Lo normal, según los consejos veterinarios, es que el perro salga al menos tres veces al día.

¿Puedo sacarle junto a otros perros?

Desde la Dirección General de Derechos Animales informan que los paseos deben realizarse de manera individual y con la correa puesta. En ese sentido, no puede haber más de un dueño por perro y se aconseja que no se acuda a los puntos de reunión habituales, que concentran a grupos de personas durante horas mientras los perros juegan. La idea es que durante los días en los que se extiende el estado de alarma los paseos sean cortos y se ajusten únicamente a las necesidades del perro.

¿A qué hora puedo sacar al perro?

El Gobierno no ha estipulado horas concretas para el paseo de los animales, sin embargo, la Dirección General de Derechos de los Animales recomienda que se "prioricen los horarios de menor afluencia" para evitar coincidir lo menos posible con otras personas que paseen a sus mascotas.

¿He de adoptar medidas de higiene específicas?

Como es habitual, las heces se deben seguir recogiendo con una bolsa para ser depositadas en la basura. Por lo que se refiere a los orines, el Gobierno recomienda que, por higiene, se limpien con una botella de agua mezclada con detergente.

Dadas las imágenes de perros con mascarillas que han circulado por las redes sociales, la Dirección General de Derechos de los Animales informa de la inutilidad de esta práctica ya que los animales de compañía no pueden ser portadores de virus. Además, resaltan que se trata de una medida peligrosa para el cánido, que puede morir asfixiado.

Una mujer lleva en brazos a su perro, que porta una mascarilla, algo inútil y peligroso para el animal, según los expertos. EFE.

¿Y si el animal se queda sin comida?

El decreto emitido por el Gobierno contempla que los establecimientos que venden comida para animales pueden permanecer abiertos. Además se permite que los ciudadanos puedan salir de casa si es para comprar pienso o latas.

En mi barrio hay una colonia felina, ¿puedo bajar a alimentarles?

Si en tu zona hay una colonia felina y acostumbras a dar de comer a los gatos, no tendrás ningún tipo de problema. No en vano, desde la Dirección General de Derechos de los Animales recomiendan que se "prioricen los horarios con menos afluencia" y se espacie la actividad "el máximo de días posibles" a la semana.

Una camada de gatos. - EFE

¿Los animales pueden tener y contagiar el COVID 19?

No. Según informa el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, "actualmente no existe ninguna prueba científica de que mascotas o animales domésticos puedan padecer o ser fuente de infección" del coronavirus. En cualquier caso, se recomienda potenciar las medidas de higiene con tu mascota. Tanto es así, que desde la Dirección General de Derechos de los Animales recomiendan lavarse las manos después de tocar al animal ya que, pese a no poder infectarse, pueden ser sujetos pasivos de partículas virales. Es por ello que se pide, además, limpiar las almohadillas y la cola de perros y felinos después de que hayan estado en la calle.

¿Puedo sacar a mi perro si he dado positivo en coronavirus?

Debes permanecer aislado y evitar salir a la calle, por lo que se recomienda que, durante ese periodo, otra persona te ayude a cuidar de tu compañero animal. Además, si el perro o gato han estado en contacto contigo, se aconseja que se desinfecten los collares y correas o que la persona que vaya a pasear a tu mascota utilice unos nuevos.

Sin embargo, no todas las personas pueden disponer de alguien que se haga cargo de sus animales de compañía durante el proceso de cuarentena por positivo, por lo que, en tal caso, se recomienda reducir lo máximo posible el periodo de paseo, salir siempre con mascarilla y extremar el distanciamiento con el animal tanto fuera de casa como durante el confinamiento.

¿Puedo ir al veterinario?

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) informan que los veterinarios están considerados como centros de salud pública, por lo que el decreto de estado de alarma permitiría que este tipo de empresas puedan continuar abiertas durante la crisis del coronavirus. Asimismo, se recomienda a las empresas veterinarias que permanezcan a puerta cerrada y aplacen los casos que no sean urgentes hasta que la pandemia empiece a remitir en España.



En caso de urgencia, desde Colvema informa que sólo podrá acudir un acompañante por mascota a los centros veterinarios y piden que se llame por teléfono antes de ir a consulta para evitar concentraciones innecesarias en las salas de espera.