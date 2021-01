Los gobiernos autonómicos han endurecido las medidas en sus comunidades para tratar de contener la tercera ola del virus, que cuenta con una incidencia superior a los 800 casos por cada 100.000 habitantes y unos datos de administración de la vacuna menores de los esperados. Sanidad ha descartado adelantar el toque de queda a las 20:00 horas como pidieron la mayoría de las comunidades en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles.

Aragón cierra perimetralmente las tres capitales

El Gobierno de Aragón decretó el cierre perimetral de las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel y de seis municipios de más de 10.000 habitantes.

Además, se estableció un adelanto del toque de queda a las 22.00 horas, así como la restricción de las reuniones a cuatro personas y el adelanto a las 18.00 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales de viernes a domingo. Estas medidas estarán vigentes hasta el 15 de febrero.



Andalucía aplica nuevas restricciones

La Junta de Andalucía ha pedido a los ciudadanos que "de forma solidaria y voluntaria" se queden en su casa a partir de las 20.00 horas. En estos momentos se aplica el cierre de todos los municipios con más de 500 casos de incidencia, en 141 de ellos con mayores prohibiciones porque la incidencia supera los mil casos. Entre estos municipios están todas las ciudades de más de 100.000 habitantes a excepción de Sevilla, según los datos actualizados por la Consejería de Salud consultados.

Andalucía también establece el adelanto del cierre de la hostelería y del toque de queda de las 23.00 a las 22.00 horas y la limitación de las reuniones a seis personas.

Los bares y comercios de Asturias cerrarán a las 20.00 horas

El Gobierno de Asturias decretó durante 14 días el adelanto del cierre de la hostelería y todo el comercio de la región de las 23.00 a las 20.00 horas y el del toque de queda una hora. De este modo, la movilidad está limitada en el Principado entre las 22.00 y las 06.00 horas. El 36 % de los asturianos está confinado en sus municipios de residencia.

Además, han entrado en vigor nuevas restricciones. La región ha impuesto el cierre perimetral, la limitación de reuniones en el exterior a cuatro personas —y los encuentros en domicilios estrictamente para el grupo de convivientes—, el cierre de establecimientos de hostelería al público salvo terrazas, el cierre de comercios ubicados en centros comerciales salvo alimentación y servicios esenciales, y la reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies.

También se han limitado las actividades deportivas en el interior, así como a limitaciones en otro tipo de actividades que puedan suponer mayor riesgo de transmisión, con la suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos o encuentros similares.

Balears clausura la hostelería

En Balears los bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios permanecen cerrados, mientras el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 06.00 horas. El Govern de Baleares ha anunciado este viernes el cierre perimetral de la isla de Ibiza desde este sábado y hasta el próximo día 30 de enero.

Están prohibidas en Mallorca e Ibiza las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes y en cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios hasta el 30 de enero. Los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados de superficie en Mallorca y más de 400 en Ibiza, salvo en lo referido a la venta de artículos esenciales.

Se mantienen las limitaciones de entrada a las islas de viajeros procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. No podrán llegar a Balears aquellas personas que presenten síntomas de coronavirus (fiebre, tos, dificultad respiratoria...) o que hayan sido diagnosticadas de la covid-19.

Madrid adelanta el toque de queda a las 22.00 horas

Este lunes han entrado en vigor las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid, que ha decidido adelantar el toque de queda a las 22 horas y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales a las 21 horas, al tiempo que ha prohibido las reuniones de no convivientes en domicilios.



Además, las mesas en hostelería y restauración estarán limitadas a un máximo de cuatro personas, tanto en el interior como en terrazas o espacios al aire libre.

Las farmacias y las clínicas dentales podrán realizar test de antígenos a partir de la semana del 1 de febrero.

Canarias impone el toque de queda en Gran Canaria

En Gran Canaria el toque de queda está fijado para las 22 horas, las reuniones de ciudadanos solo pueden ser de convivientes (con un máximo de 4 personas en restauración), la hostelería solo puede atender en las terrazas y los gimnasios cierran.

En Lanzarote y la Graciosa, en nivel 4, todas las actividades económicas no esenciales cerrarán a las 18 horas.

Cantabria mantiene cerrado el interior de la hostelería

Cierre del interior de los locales de hostelería y los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados y suspendidos los actos de más de 300 personas. El límite de cierre de estos establecimientos se mantiene a las 21:30 horas.

Cierre perimetral de la comunidad y toque de queda entre las 22 horas y las seis de la mañana. Un tercio de aforo en cines, teatros, museos, bibliotecas, monumentos y prohibición de actividades en parques y playas desde las 20 a las 8 horas.



La comunidad está en el nivel 4 de riesgo extremo por el coronavirus tras el incremento de la incidencia acumulada y de la ocupación UCI y a lo largo de la pasada semana "probablemente" se anunciarán algunas limitaciones nuevas.



Castilla y León adelanta el toque de queda a las 20.00 horas

La Junta de Castilla y León decidió adelantar a las 20.00 horas el toque de queda, cerrar perimetralmente todas las provincias y limitar a cuatro personas las reuniones en domicilios como medidas para intentar paliar el nivel de contagios de esta tercera ola de la covid-19 que ha llevado a una situación de "extrema gravedad".

Los centros culturales están cerrados y la agenda institucional suspendida, incluido el Consejo de Gobierno que será telemático.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra el toque de queda decretado en la comunidad.



Castilla-La Mancha cierra toda la hostelería

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado adelantar a las 22.00 horas de la noche el toque de queda, cerrar perimetralmente todos los municipios así como toda la hostelería y las grandes superficies, excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales. Por su parte, el toque de queda finalizará a las 7.00 horas.



"No tenemos más remedio, no hay alternativa, no tenemos otra opción", ha afirmado el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una rueda de prensa.

Catalunya prorroga hasta el 7 de febrero sus restricciones

El comité técnico del Plan de Emergencias de Protección Civil de Catalunya (Procicat) ha aprobado prorrogar durante otros 15 días a partir de este lunes, hasta el 7 de febrero, las actuales medidas restrictivas implantadas desde el 7 de enero en la comunidad para contener la propagación de la epidemia. El toque de queda se mantiene entre las 22.00 y la 06.00 horas y las reuniones están limitadas a seis personas.

Los catalanes solo pueden consumir en establecimientos de hostelería de las 7.30 a las 9.30 horas y de las 13.00 hasta las 15.30 horas. En lo que respecta a las medidas al comercio, se permite la apertura de aquellos con una superficie de hasta 400 metros cuadrados a un 30% de su aforo, y los fines de semana solo podrán abrir aquellos establecimientos de productos esenciales, mientras que los centros comerciales permanecerán cerrados todos los días.

Euskadi cierra todos los municipios

Euskadi cierra perimetralmente todos sus municipios y reduce a cuatro personas los encuentros sociales a partir de este lunes, 25 de enero.

Son las dos nuevas medidas restrictivas que ha adoptado el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil, LABI, ya que la Comunidad Autónoma Vasca ha entrado en "zona roja".

Finalmente, no se adelanta a las 19.00 horas el cierre de los establecimientos hosteleros y comerciales, tras haber rechazado el ministro, Salvador Illa, el pasado miércoles establecer el toque de queda a las 20.00 horas. El decreto ha entrado en vigor este lunes, 25 de enero, a las 00.00 horas.

Extremadura prorroga el aislamiento de sus municipios

La Junta de Extremadura ha acordado prorrogar durante 14 días más, aunque lo revisará a los siete días el aislamiento perimetral de todos sus municipios, así como el cierre de comercio y hostelería que mantiene en las localidades mayores de 5.000 habitantes.

Además, se ha acordado extender este cierre de tiendas y bares a los municipios mayores de 3.000 habitantes, por lo que esta medida afectará al 71% de la población de la región.



Las localidades en las que se implementan estas medidas, por superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en la actualidad, son Badajoz, Cáceres, Coria, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Castuera, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Montijo, Puebla de la Calzada, Olivenza, y Villafranca de los Barros.

El toque de queda comienza a las 22.00 horas, se suspende los actos deportivos no reglados, el límite de aforo de los comercios pasa al 30% y el límite de personas que pueden sentarse en una misma mesa en los locales de hostelería es de cuatro, salvo que se trate de convivientes.

La Generalitat Valenciana cierra totalmente la hostelería

El Gobierno de la Generalitat ha ordenado el cierre total de bares y restaurantes y el de los comercios a las 18.00 horas en todo el territorio, durante 14 días, para intentar contener los contagios de coronavirus.

Desde este lunes se limitan las reuniones a los convivientes en el espacio privado y a dos personas que pueden ser de dos núcleos de convivencia distintos en el espacio público. Se prorroga del confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana, y el de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos, que afectará a 15 ciudades, entre ellas València, Alacant y Castelló.

Las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno valenciano ante la pandemia contemplan también el cierre total de los establecimientos de hostelería, salas de juego, bingos, juegos recreativos, casinos y todos los espacios deportivos, salvo para los profesionales y durante competiciones oficiales.

El aforo en las zonas comunes de las residencias universitarias queda reducido al 30%, incluyendo los comedores –donde se establecerán turnos–, y se prohíben las visitas a estos centros.

En los velatorios y otro tipo de actos sociales similares se limita la reunión de personas a 15 si se celebran al aire libre y a diez si son en espacios cerrados. Estas medidas estarán en vigor hasta el miércoles 3 de febrero. El Ayuntamiento de València elimina todas las actividades que generen concentraciones de personas en sus instalaciones e impulsa la cita previa.

Galicia adelanta el toque de queda a las 22.00 horas

El toque de queda se adelantó a las 22:00 horas y sus 313 ayuntamientos quedan sometidos, en función de la evolución de la incidencia de la covid-19, a los dos niveles más altos de restricciones que pauta la Xunta en su protocolo para combatir la pandemia.



Al margen de que, en coherencia con la decisión de adelantar el toque de queda, se limita el horario máximo de los comercios hasta las 21.30 horas, esta decisión de situar a toda Galicia bajo los dos niveles máximos de restricciones supone que la hostelería deberá cerrar a las 18.00 horas y que quedan limitadas a cuatro personas las reuniones de no convivientes en todo el territorio gallego.

La Rioja cierra la actividad no esencial

El Gobierno de La Rioja acordó cerrar todos los locales, establecimientos, servicios y actividades no esenciales del 22 de enero al 23 de febrero; y el confinamiento perimetral de todos sus 174 municipios, excepto para acudir a comprar, a trabajar, a centros sanitarios y educativos y cuidar a personas que lo precisen.

La presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, la consejera de Salud, Sara Alba; y el director general de Salud Pública, Pello Latasa, han detallado, en una rueda de prensa, estas medidas "severas, con impacto en el ámbito social y educativo", que no desean adoptar, pero que son "absolutamente necesarias para volver a controlar la enfermedad".

Solo podrán realizar reuniones los miembros de la misma unidad conviviente, tanto en espacios públicos como privados. El toque de queda se mantiene desde las 22:00 a las 06:00 horas.

Murcia suspende servicios no esenciales a las 20.00 horas

El Gobierno murciano ordenó el confinamiento de la capital y otras 21 localidades ante la situación de "riesgo extremo" en que se encuentran por el nivel de contagios de coronavirus. El presidente de la Región, Fernando López Miras, ha anunciado que estas nuevas medidas incluyen el adelanto del toque de queda de las 23.00 a las 22.00 horas, el cierre del interior de bares y restaurantes y la reducción al 50% aforo de las tiendas en los 22 municipios afectados.

Quedan prohibidas las reuniones de personas no convivientes, excepto por razones laborales o para la actividad lectiva en los centros educativos. Tampoco se permite el uso compartido de vehículos particulares por parte de personas no convivientes.

Además, el Comité de Seguimiento del Covid-19 en la región de Murcia ha decidido suspender la prestación de los servicios al público a partir de las 20.00 horas, salvo en servicios esenciales como los vinculados con el ámbito sanitario, las farmacias, supermercados o las comidas para llevar.

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la celebración de la reunión del Comité de Seguimiento Covid-19, que ha sido presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, para analizar la evolución de las cifras de la pandemia y los resultados de las medidas puestas en marcha.

Villegas ha anunciado que el nivel de alerta es extremo en todos los municipios de la Región a excepción de Librilla y Aledo, por lo que se extiende el confinamiento perimetral a esos 43 municipios. Asimismo, se mantiene la suspensión de todos los actos multitudinarios y la restricción de movilidad en la Región.

Navarra adelanta el cierre de la hostelería a las 21.00 horas

Navarra cierra la hostelería a las 21:00 horas y se establece la prohibición de fumar en las terrazas, aunque está última medida no ha sido ratificada por la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera "insuficiente" la justificación del Gobierno foral para prohibir fumar en las terrazas, incluidos los barriles, de los establecimientos de hostelería. El Gobierno de Navarra ha anunciado que no recurrirá el auto.

Por tanto, en la Orden Foral se mantiene la restricción atinente a la prohibición de fumar en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

Además, el Gobierno de Navarra ha decidido cerrar a partir del sábado, 23 de enero, el interior de los establecimientos de la hostelería y limitar los espacios privados, como la vivienda, a la unidad convivencial.

La comunidad foral, sigue cerrada perimetralmente, con el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, y el máximo de personas que se pueden reunir es de seis. Las reuniones en el ámbito privado se reducen a la unidad convivencial,

En cuanto a los establecimientos comerciales de media o gran superficie y los centros comerciales, su aforo máximo es del 30%.

Ceuta restituye el cierre perimetral hasta final de mes

Hasta el 31 de enero, la ciudad autónoma vuelve al cierre perimetral y a las restricciones, al terminar el periodo excepcional de las navidades, de forma que, entre otras limitaciones, se restringe la movilidad nocturna entre las 22.00 y las 06.00 horas. El cierre en establecimientos de restauración y hostelería será a las 22 horas y decreta el uso obligatorio de la mascarilla para mayores de 6 años.

Melilla prorroga el cierre de hostelería y toque de queda a las 22:00 h

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), firmó el pasado viernes un decreto por el que ha prorrogado diez días más el cierre de todos los locales de hostelería y de los establecimientos comerciales salvo los de alimentación a partir de las 19.00 horas y mantiene el toque de queda a las 22.00 horas.

Se decreta el cierre de todos los comercios a las 19.00 horas excepto alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación, que cerrarán a las 21.30 horas, mientras la comida a domicilio se podrá servir hasta las 22.00 horas en lugar de hasta las 23.00.