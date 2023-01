Cómo crear contenidos y conectar con tu audiencia, según Gemita

Gemma Gallardo, Gemita, se ha unido a la nómina de personalidades de éxito que hablan por Mejor Conectados, la plataforma de contenidos de Telefónica donde Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya, Nacho Azofra, el emprendedor Javier Perea o el violinista Kamran Omarl, entre otros, retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles", la verdad universal en la que se basa Mejor Conectados.



El objetivo de esta iniciativa no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas, porque, como afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, "queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas". Y es que el mundo "se mueve gracias al talento de las personas" y Telefónica está empeñada en propiciar "un mundo más humano".



Gemita es física de formación y exdocente en investigación. Se dedica con enorme éxito a la creación de contenido digital en redes sociales. Dice que habla "hasta por los codos" y está "riendo la mayor parte del tiempo", pero lo que de verdad le llena es esa estrecha conexión que consigue con su audiencia, con sus seguidores, a través de sus canales digitales.



A diferencia de otros streamers especializados en gaming, moda o lifestyle, Gemita no se identifica con un tipo de contenido concreto. Ella crea argumentos bien diferenciados para cada una de sus redes sociales, y lo hace en función de su audiencia y de las características del canal. En Twitch, Gemita trabaja sobre todo el contenido IRL (in real life) o el streaming de videojuegos, mientras que en TikTok publica temas más desenfadado siguiendo las tendencias del momento.



La streamer hace hincapié en el reducido número de mujeres que le acompañaban al principio en esta faceta creativa, aunque ahora se enorgullece del incremento de creadoras de contenido digital. Y es que Gemma Gallardo reconoce el papel de estas mujeres entre las más jóvenes, que se han convertido en referentes en la creación de contenidos digitales y han desmontado clichés tan presentes y equivocados como que a las mujeres no les gustan los videojuegos.



Cuidar a la audiencia y tener paciencia

La creación de contenidos va siempre aparejada al cuidado de la audiencia y la búsqueda de la mejor conexión con el público que se está al otro lado de la pantalla. Gemita nos relata cómo se siente cuando comparte con su público una derrota en un videojuego o la conexión que es capaz de experimentar con sus seguidores cuando gana y todos juntos viven intensamente la victoria.

No siempre fue así y por ello la streamer recuerda sus comienzos en la creación de contenidos digitales y ofrece a todos los que piensan en iniciarse en la creación de contenido un consejo que se resume en una única palabra: paciencia. Junto con calma son las dos palabras que Gemita utiliza para referirse a sus comienzos, porque iniciarse requiere de tranquilidad y el progreso suele ser lento hasta conseguir el éxito. Por ello, Gemita invita a quienes estén interesados en convertirse en streamers que se lo tomen como un hobby y se sacudirán la presión.



Equilibrio como clave del triunfo

Gemma Gallardo (Gemita).

En estos tiempos en los que nos encontramos inmersos en la era digital y de creación de contenidos, se cuentan por miles los streamers, influencers o creadores que lanzan nuevos contenidos cada día a las redes sociales. Sin embargo, para Gemita la clave para diferenciarse y destacar por encima de otros talentos es la búsqueda del equilibrio entre lo que a ti te apasiona y lo que tu audiencia espera encontrar en tus canales.

Para esta mujer, referente en las redes sociales, es tan importante el contenido como las personas que lo van a consumir. Por eso se preocupa especialmente de encontrar el equilibrio entre su pasión y las expectativas de su audiencia, de tal manera que esos millones de personas lleguen a conectarse tanto con ella como con su contenido. Tampoco olvida quién es ella y defiende que el valor de sus canales también es su forma de comunicar el contenido.



Valores positivos y respeto

Gemita tiene claro que "las redes sociales no son la herramienta para educar", pero habla desde la responsabilidad y de ahí la importancia de transmitir buenos valores que redunden en la audiencia, sobre todo entre los más jóvenes. En eso coincide plenamente Gemita con María Zabala, periodista y consultora, que nos ilustra sobre educación en la era digital y defiende las redes sociales como una herramienta para entender e influenciar de manera positiva a nuestros hijos.



La vida pública y la constante exposición a los demás supone un aluvión de opiniones y comentarios positivos, pero también negativos, y de antemano nadie está preparado para ellos. Por eso hay que saber manejar los comentarios dañinos y tener la capacidad de superarlos y que no nos afecten, mientras que los positivos pueden ayudar a mejorar tus aportaciones. Gemita no deja de mencionar la importancia del respeto para referirse a las opiniones de sus seguidores, puesto que todo lo que supere esa línea del respeto, debe dejarse aparcado y simplemente no hacerle ni caso.