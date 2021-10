Darias responde a Ayuso sobre la retirada de las mascarillas en el recreo: "No vale que unos corran más que otros"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha respondido al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los recreos de los colegios. Darias ha pedido a la comunidad madrileña que no se adelante a otras comunidades autónomas y que espere a un acuerdo conjunto de Ministerio y autonomías.

"Pido a las comunidades autónomas que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, la Conferencia Sectorial de Educación... Hago una llamada a la unidad de acción, que nos ha permitido que nuestros entornos escolares sigan siendo seguros", ha señalado la ministra en declaraciones a los medios antes de su participación en la III Jornada Anual de Concienciación sobre la Vacunación, que se han celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados.

Darias ha calificado de "éxito" el modelo educativo de presencialidad en las aulas durante la pandemia. "Con olas importantes el curso pasado solo tuvimos un 0,4% de aulas cuarentenadas. Eso significa que el trabajo conjunto realizado entre el ámbito educativo y el sanitario el seno del Consejo Interterritorial ha sido el camino adecuado, que juntos hemos llegado más lejos", ha reivindicado.

Por otra parte, la ministra ha recordado que la Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, ya estableció que "en el exterior no era necesario llevar mascarilla" si se podía cumplir la distancia de 1,5 metros.

"Y también en junio establecimos una nueva declaración de actuaciones coordinadas para este curso escolar, donde establecimos la importancia de seguir haciendo que nuestros entornos escolares sean seguros", ha recordado.

En cualquier caso, ha indicado que las medidas para controlar la pandemia tanto en las escuelas como en otros ámbitos están siendo evaluadas por la Ponencia de Alertas, que "está revisando los documentos sobre contactos y contagios en los colegios".

La ley obliga a que se use mascarilla en el recreo

Esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado en el Pleno de la Asamblea de Madrid la retirada de la mascarilla en el patio de los colegios madrileños, haciendo hincapié en que "es mucho" lo que se le debe a los niños, "a una generación marcada por la pandemia". "Hay que seguir su ejemplo", ha recalcado.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han aclarado que, "con el marco legislativo actual, durante el recreo al aire libre se debe usar mascarilla si no es posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas". "En la situación actual, donde la incidencia acumulada no se ha estabilizado aún, y donde la población menor de 12 años aún no es población vacunada, es importante seguir manteniendo estas medidas", han insistido.