La dirección de RTVE se escuda en su código deontológico para vetar el viaje de un equipo a Tinduf

La dirección de la corporación pública RTVE ha emitido un comunicado en el que se escudan en su código deontológico para no autorizar un viaje a Tinduf organizado por el Frente Polisario, pese a que cada medio se paga su viaje; el movimiento se encarga de los permisos y la burocracia. En la misma nota, la dirección asegura que "está trabajando para enviar, por sus propios medios, a un equipo de informadores a Tinduf", aunque fuente oficiales preguntadas por Público no han sabido concretar cuándo. Todo ello contradice tanto la contundente queja del Consejo de Informativos como la dimisión de los responsables de Internacional.

Las fuentes oficiales de RTVE comentaron que "se entiende implícitamente" que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la "delicada situación" de todo lo que rodea al Sáhara Occidental, un territorio invadido y reivindicado por Marruecos. Todo ello unido a la posibilidad de que la televisión pública entrevistase al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente estos días se investiga si la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, pudo cometer un delito de prevaricación o de encubrimiento, además de otro de falsedad documental, por la entrada en España del líder del movimiento la pasada primavera para ser tratado de la covid-19.

La filtración de la presencia de Ghali en España provocó una crisis diplomática con Marruecos en la que se enmarca la entrada de cerca de 10.000 de niños marroquíes en Ceuta a mediados de mayo. Además, recientemente, la Audiencia Nacional reabrió la causa por genocidio contra Brahim Ghali por un error procesal aunque horas después el juez Santiago Pedraz rechazó procesar al líder del Polisario al considerar que los hechos estarían prescritos.

Un código deontológico que se aplica... o no

No obstante, en el comunicado hecho público hoy no aparece esa razón; la postura de RTVE es el "respeto" a su código deontológico en cuyo artículo nueve, apartado 10, se puede leer que "no se aceptarán viajes pagados por las fuentes informativas cuando dicha circunstancia pueda afectar a la imparcialidad de la información".

Todos los actos de los partidos políticos son "de parte" y sería "implanteable" vetar su cobertura por eso

Como muchos periodistas que han ido al exterior en viajes pagados por empresas u organismos saben, ese artículo no siempre se aplica. Ciertos traslados a ferias de consumo son cubiertos por alguna empresa que participa en ellos. En otras ocasiones sus equipos viajan con ONG a lugares, proyectos y campos de refugiados que, de otra forma, no podrían cubrir.

Y como ya dijo el Consejo de Informativos de la casa en su primer comunicado, todos los actos de los partidos políticos son "de parte" y sería "implanteable" vetar su cobertura por esa razón.

Mostramos nuestro completo rechazo a la decisión, al parecer irrevocable, tomada por la dirección, de que los periodistas de RTVE no participen en un viaje al Sahara Occidental.



Comunicado conjunto con @CdiRNE y @CI_rtve_es pic.twitter.com/eBvTlpjjub — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) October 8, 2021

TVE ha ido varias veces con el Frente Polisario a Tinduf sin que se aplicase ninguna norma deontológica, sobre todo debido a que es prácticamente imposible llegar a los campos de refugiados saharauis de otro modo, confirman distintas fuentes de la redacción de TVE a este diario.

De este modo, las mismas fuentes comentan que varios periodistas de Internacional de RTVE van a dirigir una carta a la dirección en apoyo a los compañeros que han dimitido de sus cargos como jefes. El consejo de informativos de la corporación de reúne esta tarde para abordar nuevamente este asunto.

Reporteros sin Fronteras ha pedido explicaciones a la corporación por la decisión de no autorizar el viaje a Tinduf organizado por el Polisario. Así, en su cuenta de Twitter ha señalado que "la intromisión política en el ente público es una mala práctica, que quisiéramos ver desterrada para siempre", y en este caso concreto recuerdan su "informe sobre el agujero informativo que sepulta al Sáhara Occidental en el olvido".