Los docentes en Catalunya reclaman hacer fijos sin concurso a los interinos en abuso de temporalidad 

El personal interino representa el 50% de la plantilla del sector educativo en Catalunya. Entre ellos, el 70% —alrededor de 20.000 profesionales— están en fraude de ley, denuncian los sindicatos y los colectivos afectados. Es decir, llevan más de tres años con contratos temporales, lo que supone un abuso de temporalidad.

"Nos contratan como maestros cada año, para un curso, desde hace un montón de años. Hay gente que lleva cinco, 10, 15, 20 años…", denuncia Laura Aranda, miembro de la Plataforma de Interinas Docentes de Catalunya (PINDOC).

Esto impide la acumulación de antigüedad y supone también más inestabilidad al no tener una plaza fija en un centro y con una especialidad concreta, lo que supone que al finalizar el curso se les comunica si contarán con ellos para el siguiente. La interinidad no es una situación exclusiva del sector educativo, puesto que está extendida al conjunto de la Administración pública.

Aranda: "No pedimos que nos hagan funcionarios, sino que no nos contraten de año a año"

La estabilización de las plantillas es una de las reivindicaciones de la huelga educativa que se ha llevado a cabo durante el mes de marzo en Catalunya impulsada por los sindicatos USTEC, CCOO, UGT, CGT, la Intersindical, Profesores de Secundaria y USOC. Reclaman que se haga fijo el personal que lleva años encadenando contratos temporales y que no tengan que hacer oposiciones, tal y como plantea el Departament. "No estamos pidiendo que nos hagan funcionarios, sino que no nos contraten de año a año, que es muy precario y temporal", afirma Aranda.

Según la directiva europea 1999/70/CE y la posterior sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2020 que obligaba al Estado a reducir la interinidad en la Administración pública al 8%, todas las interinas que llevan más de tres años encadenando contratos deben hacerse personal fijo. Pero, por el momento, no ha sido así. Ahora, el Departament acepta las demandas de estabilización y asegura que ya se ha iniciado el proceso, pero para pasar a ser personal fijo habrá que pasar un concurso de méritos u oposiciones que la PINDOC rechaza. Actualmente, en torno al 35% del personal público de la Generalitat es interino.

Educació dice que ya ha comenzado el plan de estabilización

La Generalitat sostiene que se llevará a cabo un proceso extraordinario y excepcional que finalizará a 31 de diciembre de 2024 que afectará a los interinos del conjunto de la Administración y que representará la mayor estabilización que se haya producido nunca. La interinidad se situará por debajo del 10%, en la línea de lo que marca Europa. Los procesos serán de libre concurrencia, es decir, se podrá presentar todo el mundo que cumpla los requisitos, incluyendo personas que no han trabajado antes en la Administración.

La PINDOC reclama más información sobre el número de plazas que se convocarán

Esto no está bien visto por las plataformas de interinos: "Si fuera cerrado a personas interinas, deberíamos entrar todas. Si se puede presentar cualquiera, esto no se garantiza". Aranda sostiene que se hará "una criba" de personas que llevan muchos años trabajando y que podrían no pasar las pruebas, y que el proceso implica un "rejuvenecimiento" de la plantilla para ahorrarse el pago de trienios y otros pluses vinculados en la antigüedad. "Si no superas el proceso de selección, te indemnizan con sólo 20 días", ya que sus contratos son de un año, recuerda la docente.

El proceso del que habla la Generalitat afectará a 59.000 puestos de trabajo, y se prevé que 39.000 sean de interinos. Aranda puntualiza que no es que se estén creando nuevas plazas ya que son vacantes que ya existen. "Decir que se crean plazas parece que implique que están ampliando la cantidad de maestros. Y eso no es real, porque las plazas ya están". La PINDOC también critica que no saben por cuántas plazas se convocarán ni el concurso de méritos ni las oposiciones y que la información del Departament es "poco transparente".

Más recursos para llegar al 6% del PIB en educación

Más allá de eso, los colectivos critican que cuando se convocan oposiciones no se ofertan las plazas realmente necesarias sino un número inferior. "Hay que invertir el 6% del PIB en educación para cubrir estas carencias", afirma Aranda. La falta de personal no sólo afecta a los docentes sino también a otros profesionales como los que atienden a la inclusión. "Todo son ahorros por todas partes", lamenta.

Además, los interinos critican también, en la línea de las protestas de este trimestre, la falta de apoyo de la Conselleria y el poco consenso para sacar adelante los cambios anunciados, como los nuevos currículos y la modificación del calendario. "Todo son demandas, con los recortes que llevamos aguantando años", concluye Aranda.