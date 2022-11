Ecologistas e instituciones, "satisfechas" por el acuerdo de la COP27, pero avisan: "No es suficiente" para el planeta

Los países presentes en la Cumbre del Clima (COP27) han conseguido, tras duras y largas negociaciones, llegar a un acuerdo para crear un fondo sobre pérdidas y daños destinado a los países más vulnerables y expuestos a la crisis climática.

Pese a este avance, las reacciones son de los más variopintas. Por un lado, quienes se muestran satisfechos por el "éxito" de este encuentro, como la presidencia egipcia de la cumbre de las Naciones Unidas. Así lo expresó el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, en declaraciones a los medios desde Sharm el Sheij.

"Logramos durante la conferencia confirmar lo que decíamos de que iba a ser la conferencia de la implementación y que por eso no nos conformaríamos con las decisiones tradicionales ", aseveró, al tiempo que afirmó que es un "logro" la creación del fondo que irá a parar a aquellos que ya sufren sus efectos en forma de inundaciones, subida del nivel del mar, olas de calor extremo o sequías que asolan las cosechas.

La ONU pide el fin "de la guerra suicida contra la naturaleza"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también sostiene que "esta COP ha dado un paso importante hacia la justicia" y acoge con satisfacción la creación del mencionado fondo, aunque ha señalado que "está claro que esto no será suficiente", si bien lo ve como "una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota".

"Necesitamos que todos se pongan manos a la obra para impulsar la justicia y la ambición. Esto incluye también la ambición de poner fin a la guerra suicida contra la naturaleza que está alimentando la crisis climática, llevando a las especies a la extinción y destruyendo los ecosistemas", ha zanjado.

El ecologismo lamenta la poca ambición climática

Las asociaciones ecologistas dan una de cal y otra de arena. Por un lado, agradecen este nuevo fondo y, por otro, lamentan la poca ambición climática de esta cumbre.

Climate Acction Network (CAN) Europe, una organización paraguas que agrupa a diferentes entidades ecologistas europeas, ha señalado que este acuerdo es una "victoria" de la justicia climática que, entre otras cosas, servirá para que la UE y otros grandes contaminadores históricos "paguen por los impactos del cambio climático".

CAN Europe alerta, no obstante, del "riesgo de que los fondos se vayan al garete si no se aborda la reducción de emisiones para dejar de provocar el cambio climático". Su directora, Chiara Martinelli, afirmó también en un comunicado se ha avanzado "muy poco en la larga lista de tareas pendientes que tienen los países para hacer frente al mayor reto de nuestro tiempo: la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles".

En la misma línea se pronuncia Greenpeace, que acoge "con satisfacción" el acuerdo, pero advierte del "peligro de que, a pesar de este acuerdo, finalmente no haya cambios en la política climática actual".

La ONG es muy crítica con la poca atención que se ha prestado a las peticiones sobre la eliminación progresiva con todos los combustibles fósiles, que han sido "ignoradas por la presidencia egipcia de la COP y no han sido incluidas en el acuerdo" debido a que "los petroestados y los grupos de presión de los combustibles fósiles han estado presentes en masa en Sharm el Sheij para asegurarse de que no se aprobase ese llamamiento".

No difiere demasiado la reacción de Ecologistas en Acción de las del resto de organizaciones. Si bien, añade que la financiación para adaptación es el paquete que "más desapercibido ha pasado, donde los resultados no tienen avances y son incapaces de determinar una hoja de ruta para duplicar los objetivos de financiación pactados en Glasgow".

La UE dice que "se necesita mucho más para el planeta"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este domingo que lo acordado por la COP27 "marca un pequeño paso hacia la justicia climática", pero advirtió de que "se necesita mucho más para el planeta".

"Desafortunadamente, no ha cumplido con el compromiso de los principales emisores del mundo de reducir gradualmente los combustibles fósiles, ni con los nuevos compromisos sobre la mitigación climática", lamentó en un comunicado. "Hemos tratado algunos de los síntomas, pero no hemos curado al paciente de la fiebre", ha finalizado.