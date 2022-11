Europa actualizará sus planes climáticos para reducir aún más sus emisiones de CO2

El vicepresidente de la Comisión Europa, Frans Timmermans, ha anunciado este martes en la Cumbre del Clima de Egipto que el viejo continente actualizará sus planes climáticos (Compromisos Nacionales Determinados - NDC's) para reducir aún más sus emisiones de CO2. De esta forma, Europa pasará de recortar el 55% de sus gases de invernadero en 2030 a recortar el 57%.

"No dejéis que nadie te diga, aquí o fuera, que la UE está dando marcha atrás. No dejéis que te digan que la invasión rusa de Ucrania está acabando con el Pacto Verde Europeo; que estamos en una carrera por la gasolina. No, Europa mantiene el rumbo. En realidad, incluso estamos acelerando", ha dicho Timmermans en un discurso pronunciado en el centro de convenciones de Sharm el Sheikh, donde transcurre la COP27.

El vicepresidente, además, ha hecho mención a alguno de los asuntos que permanecen enquistados en las negociaciones de la COP. Ha pedido que las naciones lleguen al consenso de, al menos, "mantener vivo el objetivo de 1,5ºC" acordado el Glasgow. Es una mención directa a la división de opinión que hay actualmente entre las partes asistentes a la conferencia, pues algunos de los países más poderosos habrían presionado para rebajar ese objetivo –mantener la subida de temperatura por debajo de 1,5ºC– a los 2ºC.

"Demasiados países no pueden afrontar la crisis climática por sí solos"

También ha hecho referencia a los problemas relacionados con la financiación, algo que divide internamente a la Unión Europea, con algunos países proclives a proporcionar más dinero y herramientas para cooperar con los países vulnerables; y países cerrados en banda a destinar más fondos a esta causa.

Timmermans ha lanzado un mensaje claro que deja entrever que Europa podría consolidar una postura de ayuda y tender su mano al sur global para ayudarlo a afrontar las pérdidas provocadas por la crisis climática. "Necesitamos trabajar más rápido en la adaptación. La UE está lista para avanzar en el objetivo global de adaptación. Estamos listos para abordar pérdidas y daños. Porque demasiados países no pueden afrontar la crisis climática por sí solos", ha dicho.

"Necesitamos cerrar la brecha en el financiamiento climático, incluso duplicando colectivamente el financiamiento para la adaptación: las partes que no han cumplido deben asumir la responsabilidad y deben cumplir. Necesitamos trabajar con los bancos multilaterales para poner en marcha el cambio de los billones", ha pedido el alto dirigente europeo.