Atención Primaria está desbordada. Los médicos de familia atienden una media de 60 o 70 pacientes al día. Las colas en los centros de salud son cada vez más largas. Las esperas para tener una cita, también. El acceso es complicado y hay que pasar horas o días llamando al centro para que alguien atienda el teléfono porque las líneas están colapsadas.

Pese a la emergencia, las administraciones aún no han trazado un plan para cambiar la situación. Ni la mayoría de las comunidades autónomas ni el Gobierno central. Pero los trabajadores de los centros de salud tienen claros los problemas y las propuestas para empezar a descolapsar este servicio básico, necesario y central del sistema sanitario.

Público recoge las propuestas de seis sanitarios que, además de mejoras concretas para el corto plazo, coinciden en la mayoría de cambios que necesita en el largo plazo una Atención Primaria que ya llegó muy debilitada a la pandemia por los recortes: dotarla de la asignación presupuestaria necesaria (25 %) y que el incremento se traduzca en una reducción del número de pacientes por día y sanitario así como un incremento de los minutos por pacientes, revertir el modelo hospitalocéntrico que ha ido creciendo durante los últimos años (y durante la pandemia), mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y garantizar continuidad en las plantillas e incluir la visión comunitaria y social en las políticas sanitarias fomentando la coordinación con Salud Pública.



Circuito alternativo y público para asintomáticos y PCR

Javier Padilla es médico de familia de la Comunidad de Madrid, la región con más contagios de toda Europa. Relata día tras día el colapso de los centros de salud, atendiendo hasta 70 pacientes por día: "La limitación en el acceso, la incapacidad de la población de llegar a Atención Primaria y la incapacidad para atender lo que no sea covid son grandes amenazas".

El facultativo considera urgente que se creen circuitos alternativos de atención a lo relacionado con la covid que no sea el seguimiento de los casos así como la atención de pacientes asintomáticos. "El seguimiento de los casos sospechos o confirmados creo que deben seguir cayendo sobre Atención Primaria, pero es imprescindible generar circuitos alternativos para el estudio de contacto y las PCR. Un circuito público. Los rastreadores deberían llamar en 24 horas al caso confirmado para detectar los contactos. Las PCR a los contactos se deberían realizar en otro espacio, como una carpa en explanadas en los barrios".

Centros de salud dedicados a problemas que no son covid

La falta de profesionales en los centros de salud, el desvío de atención y recursos de la sanidad pública hacia la sanidad privada y la pérdida de la longitunidalidad en la atención a las personas son las principales preocupaciones de Esperanza Martín, médica de familia en Barcelona.

Ante la situación de colapso, cree que lo primero para empezar a cambiar la situación es realizar el rastreo de contactos, las pruebas PCR y la gestión covid fuera, en el caso de Catalunya, de los Centros de Atención Primaria (CAP) en coordinación con salud pública: "Utilizar espacios comunitarios de los barrios para poder vaciar los centros de Atención Primaria de todos estos pacientes y poder atender en los centros de salud el resto de problemas de salud de la población". Además, destaca la importacia de optimizar el sistema de triaje de los CAPs , que los profesionales vuelvan a atender a sus pacientes de referencia, y que se detecten "las tareas administrativas que no competen a los profesionales sanitarios y desviarlas a profesionales con perfiles más competente para ello"

Tecnología, más líneas telefónicas y apoyo administrativo

"Me preocupa que el tren de la pandemia arrolle la Atención Primaria. Esta crisis sanitaria debería ser una oportunidad para mejorar la capacidad de aportar a la ciudadanía pero, si no apostamos por ello claramente, la pandemia arrollará Atención Primaria, y al Sistema Nacional de Salud después", reflexiona Rafael Sotoca, facultativo de la Comunitat Valenciana.

En el corto plazo cree que hay otro "riesgo" relacionado con la atención telefónica al haber tantos pacientes llamando durante horas y días a los centros de salud. Un cambio que ha llegado con la pandemia ya que antes la atención era exclusivamente presencial, y que no ha conseguido implantarse con éxito por falta de personal para atender las líneas telefónicas: "Es muy importante resolver por teléfono lo que se puede resolver, mucho mas cómodo y seguro para los pacientes, y hacer consultas presenciales cuando esto aporta algo, pero la implantación ha sido tan brusca que mucha gente lo vive como un abandono".

Aunque la prioridad para él es "pensar en largo": "Incorporar recursos, tanto sanitarios como de apoyo administrativo para la gestión de agendas muy complicadas y de una burocracia creciente. Reformar los incentivos que tienen los equipos, no solo económicos. Trasladar liderazgo a sus líderes, a los coordinadores de los centros y equipos directivos de primaria, y capacidad para tomar decisiones y de mover y adaptar los recursos y equipos".

Contratos dignos y estables: "No se puede ir más gente"

Vicky López destaca la infradotación y el maltrato a los trabajadores como las grandes problemáticas de Atención Primaria: "Hay profesionales que acaban yéndose a otras áreas o que renuncian a sus contratos por la situación que tienen", comenta a este medio. Pero, además, recuerda que ahora mismo sólo se está trabajando con covid, olvidándose todo lo que implica este trabajo.

Reclama más dotación para Atención Primaria y Salud Pública, más y mejores contratos y una reorganización de los recursos: "El personal administrativo es básico. Las líneas se colapsan. Los sanitarios asumimos trabajo de Salud Pública por lo que necesitamos que este servicio también se dote. No existen las mejoras a coste cero por esto hay que asumir que, para recuperar la centralidad de Atención Primaria y la coordinación con el resto de especialidad, necesitamos más presupuesto".

Rediseñar el modelo y fomentar la salud digital

"El enorme correctivo presupuestario de la Atención Primaria respecto de la Atención Hospitalaria 'sufrido' en los últimos años ha hecho que se estén rompiendo las costuras del Sistema Nacional de Salud (SNS) por el eslabón más débil", reflexiona Luis Tobajas, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de Cáceres. A los problemas del déficit estructural, se suma la insuficiencia en infraestructuras y equipamientos básicos: líneas telefónicas, ordenadores y portátiles para el teletrabajo de los profesionales o Wifi.

Ante esto, no cree que una mejora a largo plazo se pueda realizar sin "rediseñar el modelo". Recuerda el "esfuerzo titánico" de todos los profesionales realizando tareas que no deberían recaer sobre ellos, añadiendo el problema con la sustituciones de verano, llegando a ser "inviable dar una calidad asistencial aceptable y que repercute en los pacientes, fundamentalmente en los más vulnerables y con enfermedades crónicas": "Lo que se evita en atención primaria no se ve. Ni los infartos que evita, ni los ictus, ni las complicaciones de los pacientes con diabetes, ni los accidentes". A corto plazo, añade que hay que desarrollar los avances en salud digital, .contar una historia clínica única e interoperable, mejorar las condiciones laborables, fomentar la participación de todos los profesionales y aumentar la capacidad resolutiva.



Desburocratizar Atención Primaria

Alda Recas, enfermera y portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME), señala que Atención Primaria está tan colapsada que ya no es sólo que no se pueda atender a pacientes con patologías crónicos, si no que ni siquiera pueden atender "adecuadamente" la parte covid.

Los trabajadores de los centros de salud están asumiendo cada vez más carga burocrática y actividades que no tienen valor clínico: además del estudio de contactos, los profesionales dedican la mayor parte de su tiempo a tener que gestionar las bajas laborales relacionadas con la covid: "Hay que sacar las PCR de contactos del centro de salud y los rastreos. Desburocratizar las consultas de Atención Primaria", insiste Recas. Para el futuro coincide con el resto de sanitarios en la necesidad de "replantear para ser más eficaces" y, en concreto en su trabajo: "Apostar por la consulta de enfermería, de la atención domiciliaria, de coordinación con el resto de niveles".