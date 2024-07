Encuesta | ¿Cuál crees que es el mejor plan para disfrutar de las vacaciones de verano?

Se acerca el verano y con él, las vacaciones. Hay quien prefiere la calma de la montaña, quien no se pierde ninguna buena fiesta y siempre está el típico amigo al que no reconoces después de verano porque está mucho más moreno. Y si no tienes este último amigo es porque probablemente seas tú.

Llega el verano y en Público queremos acercarnos a nuestros lectores, preguntando por el mejor plan para estas vacaciones:

¿Eres más de frío o de calor?¿De playa o de montaña? Seas el tipo de persona que seas, el verano es para disfrutar. Ahora bien, si no tienes vacaciones y trabajas más que nunca en verano, míralo por el lado bueno: viajar en invierno siempre es más barato y sin el turismo masivo de julio y agosto.