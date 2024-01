Enviar pacientes a otro centro, la solución de Ayuso para desatascar los ambulatorios criticada por los sanitarios

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho una nueva propuesta a fin de desatascar la presión asistencial en la Atención Primaria (AP) que, en medio de una alta incidencia de contagios por virus respiratorios, se encuentra sobrepasada. Una situación que el primer nivel asistencial arrastra desde hace más de una década debido a los recortes en la sanidad pública, verdaderos protagonistas de las políticas de los sucesivos ejecutivos del PP.

Esta vez, la fórmula maestra que ha anunciado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, permitirá pedir cita en otro centro de salud cuando el médico asignado no esté disponible; vulnerando uno de los pilares fundamentales de la AP, la longitudinalidad. Esto es, el hecho de que exista una relación estable y mantenida en el tiempo entre el mismo médico y sus pacientes.

De esta forma, la Consejería quiere extender a la totalidad de los centros de salud de la región un proyecto que ya está en activo en alguno de ellos. A través de la Tarjeta Sanitaria, ha explicado Matute –según ha recogido Europa Press–, se podrán ver los huecos que hay libres para el médico de familia asignado. En caso de que este profesional no esté, se podrá ver "cuándo se prevé" que se vaya a poder tener cita o "en qué centros de salud cercanos existen y qué huecos de cita hay".



La longitudinalidad en la Atención Primaria reduce hasta un 30% la mortalidad

Son muchos los estudios que han demostrado la importancia de la relación médico-paciente. "Aunque puede darse en otros ámbitos, es característica del primer nivel asistencial. La atención a lo largo de la vida por el mismo profesional crea una relación de confianza, conocimiento mutuo y compromiso, que favorece una asistencia más humana y segura", describe Jesús Palacio, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en el artículo Las ventajas de una relación estable: longitudinalidad, calidad, eficiencia y seguridad del paciente.

Algunos expertos hablan incluso de que esta continuidad reduce la

mortalidad hasta en un 30%, así como las visitas a Urgencias y los ingresos hospitalarios. Así lo indicaron las doctoras Rosa Añel y Pilar Astier-Peña en una publicación de junio de 2022 en la Revista Clínica de Medicina de Familia.

"La longitudinalidad facilita la atención preventiva y el reconocimiento precoz de los problemas de salud; evita el sobrediagnóstico, la medicalización y los eventos adversos derivados de la sobreexposición a pruebas y tratamientos innecesarios, y disminuye las derivaciones a los especialistas del segundo nivel, (...) particularmente en las personas mayores y con menos recursos económicos", describen las facultativas en la pieza.

¿Realmente habrá citas disponibles en otros centros de salud?

Paula Chao, vicepresidenta tercera de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC), lamenta que, si esta medida se perpetúa, "el mensaje que se manda a la población" es que "no importa no tener médico de familia". Una posición que, además, "resta valor a unos profesionales que cuesta mucho formar, seis años de carrera y cuatro de especialidad", advierte Chao.

La facultativa recuerda que "el medico de familia aporta valor, no porque sea especialista en medicina, sino porque te conoce como persona". "Esto se pierde si no es tu propio médico el que te valora y cada vez te atiende alguien distinto", insiste.

Chao pone el foco en la importancia de "situar" la sintomatología del paciente en su "contexto vital", considerando esferas biológicas, psicológicas y sociológicas. Una opinión que también comparte Carlos Yair Durán, vicesecretario de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). El especialista recuerda que medidas como la que ha propuesto el Gobierno de Ayuso "se olvidan de los enfermos crónicos". "Parece más un parche que una apuesta funcional", afirma.

"Yo no tengo claro que vaya a funcionar porque a día de hoy las agendas están, casi en su totalidad, muy ocupadas. ¿Realmente vamos a encontrar citas en el centro de salud de al lado o de otra localidad? No lo tengo claro", expresa Durán. "Considero que las propuestas aisladas no son funcionales. Esta medida no sé hasta qué punto puede solucionarlo, necesitamos una acción estratégica a largo plazo", señala el facultativo.

Ampliar horarios de atención, equiparar agendas, desburocratizar el sistema, incrementar el personal o retener el talento joven, son, a juicio de estas sociedades, los retos actuales de la gestión médica que, tal y como han denunciado, "no se pueden solucionar de un día para otro".

En cualquier caso, tal y como ha apuntado Aurora García, secretaria general de la junta directiva de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), "en Madrid ya tenemos una ley que permite elegir el médico, pediatra, enfermera y hospital". Por lo que "no resulta una medida novedosa, más allá de cargarse la confianza entre el paciente y su médico".

Se confunde la "inmediatez" con la accesibilidad y la calidad

Por su parte, tanto los sindicatos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid insisten en que es fundamental crear condiciones de trabajo "atractivas", que retengan el talento y pongan fin al déficit de personal existente en las plantillas.

"En los próximos meses, decenas de residentes de Medicina de Familia y de Pediatría terminarán su período de formación. Son varios los años donde han huido de la Atención Primaria madrileña por las malas condiciones laborales. Esta medida anunciada, que ataca los valores de su especialidad, solo les alejará perdiendo la opción de llenar los centros de salud con talento nuevo. Asimismo, supone otra piedra más para aquellos que quieran elegir el MIR de estas dos especialidades", han denunciado desde AMYTS.

"No nos oponemos a que el paciente sea visto con inmediatez, pero jamás a costa de una atención de calidad que sí te la garantiza tu médico de toda la vida", ha criticado la organización sindical en un comunicado. "Aparte, ¿y los pacientes que tienen problemas de movilidad cómo van a desplazarse?", se preguntan.

Sergio Fernández Ruíz, responsable de Sectores Públicos de CCOO, considera que la propuesta de Fátima Matute es "una auténtica aberración, un disparate, una ocurrencia" que "no tiene ningún fundamento científico ni ético" y que "va en contra de la salud de la población".

Fernández recuerda que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en sanidad por habitante y por año, y critica que "frente a la baja laboral de un médico", lo que la Consejería plantee sea "mandar al usuario a otro centro o, directamente, al aseguramiento privado".