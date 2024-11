Errejón pide al juez que se reabra la causa para declarar a la "mayor brevedad"

El expolítico Íñigo Errejón ha pedido este jueves al juez que le investiga por un delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que reabra la causa y que le permita declarar para "exponer la realidad de los hechos". En el recurso, el que fuera portavoz parlamentario de Sumar, intenta desacreditar a Mouliaá afirmando que la denuncia "es falsa", algo que ella ha desmentido de forma inmediata: "Decir que es una denuncia falsa es lamentable. Es lo que ocurrió".

Este lunes, el juez dejó en suspenso la causa debido a la baja médica por avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante. Ante esto, la defensa de Errejón critica la decisión y asegura que es una "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho" por parte de la letrada de Mouliaá.

La letrada de Errejón insta al magistrado que reabra la causa para que éste pueda "declarar a la mayor brevedad" y que se requiera a la actriz para que en un "plazo máximo de 24 horas designe un nuevo abogado de su confianza que pueda hacerse cargo, de forma inmediata, de su representación letrada".

En este contexto, su defensa recuerda que este caso no es "un procedimiento civil" sino uno "penal, excepcionalmente mediático, en el que se imputan graves conductas, y en el que cada día que transcurre" no puede "dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor, en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia".

La defensa del acusado pregunta con ironía que "dada esa excepcional trascendencia mediática del proceso, no menos excepcional debe ser el respeto a los derechos procesales que amparan al señor Errejón para evitar las graves dilaciones indebidas que pretende la letrada hasta su reincorporación dentro de ¿más de 16 semanas? ¿Marzo o abril de 2025?".

El argumento de Errejón

Su letrada incide en que "el deseo" de Errejón era declarar en sede judicial el pasado martes, como inicialmente estaba previsto, "a fin de poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial y exponer la realidad de los hechos, que distan mucho de los descritos por Mouliaá en su falsa denuncia, y que podrán desvirtuarse con las diligencias de prueba que se practiquen a lo largo de la fase instructora".

La representación de Errejón asegura que "pretender alargar este inédito y sin precedentes limbo procesal acordado por el instructor, y en el que queda" el exdiputado "durante, al menos, cuatro meses más, es jurídica y humanamente inaceptable". "La mala fe es indudable; y el abuso de derecho, indiscutible", añade.

A juicio de la defensa del exdiputado, el auto por el cual el juez acordó archivar la causa "es jurídicamente incomprensible y procesalmente incongruente con los propios actos previos del instructor, que por providencia" anterior, y "al no constar debidamente acreditada la representación ni la baja médica ni embarazo" de la abogada de Mouliaá, "requirió para designar a otro abogado de su confianza o alguien que sustituyera a la abogada incapacitada físicamente a fin de salvaguardar los derechos del investigado".



Elisa Mouliaá responde a Errejón: "Me parece lamentable"

La actriz y denunciante ha respondido al recurso presentado por la defensa de Errejón defendiendo que su denuncia no es "falsa" y que todo lo que ha contado "es lo que ocurrió con pelos y señales".

"Comprendo que el enojo es enorme, pero desde luego decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es. Todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales", ha afirmado la intérprete en declaraciones al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.



La intérprete ha reconocido que se siente "bastante paralizada" tras el recurso de Errejón y el "lanzamiento mediático" que ha vivido tras la denuncia, de la que ha dicho que la presentó para "esclarecer qué estaba pasando y todo lo que ocurrió".

Mouliaá ha defendido que relató lo que ocurrió y cómo se convirtió aquella noche con el exdiputado en "una de las más desagradables" de su vida. "Tengo pruebas y testigos de que todo eso ocurrió. Entonces, no me he echado para atrás. Obviamente, ahora mismo, con todo lo que ha escrito la abogada, pues me entra miedo y estoy bastante impactada, pero ahora solo me queda confiar en la justicia y que mi abogada decida cómo actuar", ha reiterado.

La actriz ha recordado que su abogada está de baja médica –motivo por el que el juez archivó de forma temporal la causa abierta hasta su regreso– y "en una situación compleja". "Decir que todo es falso y que ha habido mala fe (...) La mala fe me parece que viene ahora por su parte", ha zanjado.