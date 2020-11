Los vecinos de Barcones, un pequeño pueblo de Soria, a dos horas de Madrid, se han encontrado con un peculiar cartel en la puerta de su Ayuntamiento. El cartel informa de que el consultorio médico del municipio está cerrado por falta de personal médico. "Si necesitan consulta médica llamen al centro de salud de Berlanga...". El cartel sigue, actualmente, colocado en su sitio. Sin embargo, lo que no está en su sitio es la infraestructura necesaria para ofrecer cobertura telefónica y conexión a Internet a los vecinos de la localidad, a los que se les ofrece un teléfono al que no pueden llamar. En total, nueve han sido los médicos reubicados fuera de la provincia de Soria y trasladados a otras zonas de Castilla y León. Uno de ellos se encargaba de Barcones.

"Los vecinos deben irse a un kilómetro del pueblo para tener cobertura y poder hacer una llamada"

Barcones lleva más de 16 días aislado en sus telecomunicaciones por una avería. "Los vecinos deben irse a un kilómetro del pueblo para tener cobertura y poder hacer una llamada. Además, la consulta médica del pueblo más cercana está en Berlanga, que está a 26 kilómetros", asegura el alcalde de la localidad, Pablo Muñoz, que afirma que no se le avisó de esa salida de los nueve facultativos. "No todo el mundo dispone de medios para desplazarse fuera del pueblo, la gente mayor no conduce, hay quienes ni siquiera tienen carné".

Esta localidad vive así desde hace mucho tiempo. Ahora, los problemas se han intensificado. "No, nunca hemos tenido un buen servicio, siempre ha habido problemas. La conexión ha funcionado de forma intermitente. Internet suele dejar de funcionar, especialmente por la noche", explica el alcalde a Público. Sin embargo, todo se complicó en febrero de 2019, cuando un temporal de nieve dejó al municipio totalmente incomunicado. Los vecinos estuvieron sin ningún tipo de conexión durante más de 20 días.

Un teléfono vía satélite como solución

Telefónica es la responsable de la infraestructura de la región. "Se llegó a expedientar a Telefónica y se le concedió un plazo de 45 días para revertir la situación provocada por el temporal", comenta David, cuyos familiares residen en el pueblo y con los que apenas puede contactar. No obstante, y pese al plazo que se le ofreció a la empresa, siguen sin ofrecer una solución para el pueblo.

"Yo he trabajado con Telefónica y la única manera de intentar solucionar algo es a base de multas"

La única medida de Telefónica ha sido dejarles un teléfono vía satélite, pero no se conecta de forma correcta y tarda más de dos horas en hacer una llamada. Además, vecinos y alcalde han explicado lo dificultoso que es contactar con la compañía. "Yo he trabajado con Telefónica y la única manera de intentar solucionar algo es a base de multas", ha asegurado un vecino. Aun así, la compañía no ha recibido ningún tipo de sanción por dejar sin conexión a la localidad a pesar de que están obligados a establecer cobertura de teléfono e Internet. Muñoz explica que recientemente llamó el subdelegado del Gobierno para informar de que iba a ir un ingeniero e iban a instalar un contador. "Finalmente, fue el ingeniero de Endesa después de dos años. Aun así, hasta que no vea todo resuelto no lo creo".

Asimismo, los problemas con Telefónica siguen presentes. El alcalde ha explicado que volvieron a realizar otra queja conjunta a la Secretaría de Comunicaciones de Madrid porque a varias personas no se les daba de alta una línea nueva. "Nos han contestado tres meses después". Los vecinos se quejan de que Telefónica no da altas de línea nuevas en el municipio. "No quieren invertir para que haya nuevas líneas. Y están obligados a dar ese tipo de servicios".

Recortes en sanidad en las zonas rurales y falta de incentivos

El alcalde y los vecinos no pueden evitar su indignación con la situación. "Los residentes no se pueden comunicar con sus familiares y menos ahora, que se establecen confinamientos". Muñoz insiste en que no entiende que se recorte tanto en sanidad y destaca la necesidad de atender las zonas rurales. "Hablan mucho de la España vaciada, pero nos están quitando los pocos servicios que tenemos. Si la gente no quiere venir al medio rural, deben tener algún tipo de incentivo; por ejemplo, que les paguen más".

Los dos frentes abiertos de Barcones: sanidad y telecomunicaciones

Barcones sigue manteniendo dos frentes abiertos: el problema de la falta de médicos y la ausencia de infraestructura de conexión telefónica. Del primero, la responsabilidad es de la Junta de Comunidades de Castilla y León. Del segundo, las competencias recaen especialmente en el Gobierno central, concretamente en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Falta de apoyo institucional

Un mensaje del alcalde relata la consternación que viven en la pequeña localidad de Soria, uno de esos municipios de la España vaciada: "Nadie ha hablado conmigo de la Junta respecto al tema de los médicos. Por parte de la Diputación, sí que se está insistiendo en el tema. La verdad es que estamos hartos del abandono institucional que estamos sufriendo. Desde la Soria profunda, no podemos comunicarnos de ninguna manera. Tanto hablan de la España vaciada y la España rural, pero cómo va a venir la gente a los pueblos si no hay unos servicios mínimos de Internet ni cobertura en los tiempos que estamos. Y mucho menos si para ir al médico debes hacer 26 km en coche, ya que no hay ningún otro medio de transporte posible".