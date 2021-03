Si hay alguna característica propia de la estación primaveral esa es el cambio de hora del de invierno al de verano. Este 28 de marzo a las dos de la madrugada hora peninsular se adelanto el reloj hasta las tres de la madrugada, con lo que este día tiene, oficialmente, una hora menos.

La primavera, que arrancó oficialmente el sábado 20 de marzo, se alargará durante 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el verano, es la época del año en la que los días avanzan más rápidamente. El Sol saldrá por las mañanas más de un minuto antes que el día anterior, y por la tarde se pondrá más de un minuto después, por lo que el tiempo en que el Sol estará por encima del horizonte será de unos tres minutos más al día.



En España la hora de verano se adoptó por primera vez en 1918 por razones económicas y políticas, de acuerdo con un artículo publicado por el doctor en Física Pere Planesas en el Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid, a raíz de la escasez de carbón provocada por la Primera Guerra Mundial y para armonizar el horario con el de los países vecinos.

En la primera mitad del siglo XX, la hora oficial "se aplicó de manera discontinua y con escasa consistencia en las fechas", primero a consecuencia de la guerra civil de 1936-39 y, luego, de la Segunda Guerra Mundial, pero tras la crisis petrolífera de los años 70 el horario de verano fue reinstaurado en muchos países europeos -España lo hizo a partir de 1974- y desde 1980 depende de las directivas europeas, apunta Planesas.

En los últimos años, diversos expertos en la materia han defendido la necesidad de fijar una hora y mantenerla todo el año ya que diferenciar entre horario de invierno y de verano "podría tener sentido hasta hace cuarenta o cincuenta años pero no tanto ahora" cuando, según explicaba a Efe Ricardo Irurzun, de Ecologistas en Acción, a raíz del último cambio horario, "no hay forma de comprobar si se ahorra o no energía" ya que no existen estimaciones "de forma bien estudiada" en los últimos años al respecto.

Lo que sí está comprobado es que la variación de horas de luz que recibe el cuerpo humano afecta a su organismo y "aunque nos adaptamos rápidamente a un cambio de este tipo", cuando se fuerza por razones ajenas a la biología "se produce una desregulación de los niveles hormonales" que implica entre otras cosas un descenso de la melatonina u "hormona del sueño", lo que afecta tanto al descanso como al rendimiento de la persona.

Así lo ha confirmado el experto en investigación neurovascular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ricardo Martínez, quien también ha recordado que a las personas con trastornos psicóticos, como las que sufren de psicosis maniacodepresiva, "la primavera les sienta fatal, ya que su estado de ánimo empeora entre otras razones por tener más horas para pensar".



El cambio de 1942 en España

La causa de este desfase horario se remonta a los años de la dictadura, cuando Franco adelantó sesenta minutos los relojes patrios para estar en sintonía con la hora que Alemania había impuesto en todos los territorios ocupados (GMT+1:00). Hasta ese momento, los españoles habían vivido acordes con el horario del meridiano de Greenwich.

Es decir, hasta 1942, los relojes españoles marcaban una hora menos que la actual (GMT+0:00), la misma que tienen hoy Inglaterra, Portugal y las Islas Canarias y la que a España le corresponde por su situación geográfica, ya que el meridiano de Greenwich pasa por Castellón y deja prácticamente toda la península al oeste.

Más aún, Galicia, la parte más occidental de la península, podría ya adherirse al siguiente huso horario (GMT-1:00). Sus relojes durante el invierno están dos horas adelantados a la hora solar.

¿Se eliminarán los cambios de hora?

En esta situación, La Comisión Europea anunció en 2019 su intención de poner fin a los cambios de manera definitiva, de manera que cada país europeo eligiera qué horario prefería para todo el año, y el Parlamento Europeo eligió 2021 como el momento en el que la nueva normativa entraría en vigor.

Pero, igual que sucedió con muchas otras disposiciones, la emergencia sanitaria y los confinamientos desde marzo de 2020 alteraron el calendario al generar un retraso importante en el debate y el proceso de regulación y, a día de hoy, no parece que este año vaya a ser el del adiós al cambio horario: de hecho, ya sabemos que el 31 de octubre recuperaremos los "60 minutos perdidos" al retomar el horario de invierno.



¿Cómo afecta a España?

Si se mantiene el horario de verano en Galicia amanecerá en diciembre sobre las diez de la mañana, mientras que de tomar el horario de invierno en Balears anochecería para un turismo ansioso de sol a las 5.24 PM en diciembre, a las 8.24 PM en pleno solsticio y fiestas de San Juan y a las 7.24 a mediados de agosto.

Sin embargo, esto choca con los intereses de diversos sectores productivos, donde se complica la situación, según recoge la comercializadora de energías verdes Unieléctrica. En el caso de la hostelería es más favorable a quedarse en el horario de verano, por lo que implica especialmente en la actividad turística, mientras que otros sectores verían mejor el horario de invierno, por ejemplo el sector público, la industria o los propios escolares para evitar levantarse en noche cerrada y entrar en los centros incluso una hora antes de amanecer.

El tercer factor para el debate, señala la compañía, son los hábitos y costumbres locales, como el intenso calor en Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha en verano, que obligan a cortar la actividad en las horas más tórridas y prolongarla hacia por la noche.