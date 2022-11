Europa amenaza con abandonar la Cumbre del Clima si no se respeta el objetivo de 1,5ºC

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha asegurado que Europa está dispuesta a levantarse de la mesa de negociaciones de la Cumbre del Clima si no se respeta lo acordado en Glasgow en 2021. Para el representante europeo el compromiso de no superar una subida de temperaturas superior a 1,5ºC es innegociable, sin embargo, ha lamentado que "parece que se está alejando" y ha advertido de los riesgos de retroceso.

"Es mejor no tener ninguna decisión que una mala decisión. Por su puesto, nosotros queremos una buena decisión", ha dicho Timmermans a los medios a primera hora de la mañana. "No necesitamos convencer a Estados Unidos para que mantenga el 1,5ºC. Permítanme ser muy claro: la Unión Europea quiere un resultado positivo, pero no aceptaremos un resultado a cualquier precio (...). Todos los ministros están preparados para marcharse si no conseguimos un buen resultado", ha advertido.

Las declaraciones del alto mandatario europeo han sido respaldadas también por la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera, que ha asegurado que nunca antes se habría aprobado un acuerdo de retroceso. La política socialista ha pedido "la mayor solidaridad" para mantener viva la posibilidad de mantener la temperatura por debajo del 1,5ºC. "Si las decisiones que se proponen en esta conferencia son frenar esos incrementos de ambición Europa no va a participar en el resultado", ha señalado.

Las negociaciones de la COP27 de Sharm el Sheikh siguen encalladas y las partes deberían haber encontrado un punto de consenso el viernes. Ante el bloqueo y el inmovilismo, la presidencia de la cumbre anunció una prórroga para tratar de desbloquear la situación. Su intención era finalizar la convención climática este sábado, pero a primera hora del día el acuerdo sigue lejano.

El problema gira en torno al cumplimiento del objetivo de París y Glasgow de mantener las temperaturas por debajo de 1,5ºC, pero también en torno a la aprobación de un mecanismo de compensación de pérdidas y daños, un nuevo fondo para sufragar los fastos generados por los destrozos de los eventos extremos de la crisis climática.

En las últimas horas Europa acercó su postura y dejó atrás el bloqueo para respaldar la posición de los países empobrecidos, que son los más interesados en el fondo de pérdidas y daños. Sin embargo, la delegación europea ha puesto como condición que los países en desarrollo con economías emergentes, una referencia velada a China, también participen en este fondo y, además, eleven su compromiso de reducción de emisiones.

En esa situación, el gigante asiático en el último plenario del viernes mostró su rechazo a esta idea y defendió que "es el momento de implementar el Acuerdo de París y no de reescribir la convención". Se refiere a la división entre países ricos y pobres que se acordó en la Cumbre de la Tierra de 1992 en la que China, debido a la situación económica, entró cómo país en desarrollo. Europa entiende que el país es ya una superpotencia y consideran que se le debe exigir lo mismo que al resto de Estados desarrollados.