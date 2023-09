El exdiputado de Podemos Serigne Mbayé denuncia su última detención por motivos raciales: "La Policía me para cada mes"

Le ha pasado tantas veces que no es capaz de decir una cifra aproximada. "Por lo menos una vez al mes", explica por teléfono Serigne Mbayé, conocido activista antirracista, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y exportavoz de Sindicato de Manteros de la capital.

Mbayé, de nacionalidad española y de origen senegalés, fue detenido el pasado miércoles por una pareja de la Brigada Móvil (Brimo) de la Policía Nacional cuando se encontraba en la estación de Atocha.

Salió de comisaría con dos cargos imputados, desobediencia y resistencia a la autoridad. Unas acusaciones que Mbayé niega. Por eso ha impugnado su detención y ha solicitado las grabaciones de la actuación policial para presentarlas ante el juez cuando proceda. "Me tocan todo el rato este tipo de controles racistas", critica, convencido de que además de su color de piel hay cierta fijación policial contra él por su activismo antirracista y su significación política.

"Práctica cotidiana"

Según denuncia, se trata de una detención después de una identificación por perfil racial, una práctica "cotidiana para muchas personas migrantes, tanto en la calle como en el trasporte público". Él mismo fue identificado otra vez por ocho agentes en el portal de su propia casa el pasado 31 de julio y añade que ha sufrido al menos otros dos episodios similares en Madrid mientras era diputado, otra vez en Algeciras, y otra en València, "junto a compañeros de mi formación política, pero a ninguno de ellos la Policía le pidió la documentación", señala.

Más allá de tantos controles de identidad “rutinarios” que sufro y denuncio, antes de ayer fui detenido y acusado de resistencia/desobediencia por agentes de la -brigada movil- [sector ferrocarril policía en el transporte] en un control según ellos “por prevención de hurtos” 🧵 pic.twitter.com/iqw2aa3tne — Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) September 1, 2023

Según relata Mbayé a Público, la detención del pasado miércoles se produjo pasadas las nueve de la mañana en la pasarela de Atocha Cercanías. Había quedado con un compañero migrante para acompañarlo en la realización de trámites administrativos. Cuando ambos se saludaron, explica el exdiputado madrileño, aparecieron dos agentes que se identificaron mostrando su placa y les pidieron la documentación.

"Es que en vuestros países..."

"Yo les pregunté el motivo de esa identificación. Tiene que deberse a un control rutinario o a que aprecian un comportamiento sospechoso", recuerda. Pero lo único que, según él, le respondió la agente fue: "Es que en vuestros países...". Mbayé no la dejó terminar y le recriminó ese comentario. "Entonces el otro agente me dijo que le diera la documentación o que iría detenido", explica.

El exdiputado continuó exigiendo que se le explicara la razón de ese control. "¿Por qué nos paráis solo a nosotros dos y a los demás no?", les preguntó mientras les mostraba su DNI. "Soy español, como vosotros. ¿A qué viene el comentario sobre nuestros países?", insistió.

Inmediatamente se vio en el suelo reducido por este policía, asegura. "Le dije claramente que no me iba a resistir. Le facilité que me pusiera las esposas y nos pusimos en pie. A mi otro compañero no le dijeron nada más y yo les comuniqué que podíamos ir caminando hasta comisaría tranquilamente", argumenta.

Mbayé denuncia que durante el trayecto hasta la comisaría iba conducido por ambos agentes, pero que uno de ellos llevaba su brazo entre las esposas. "Me iba moviendo los brazos para hacerme daño. Creo que buscaba que tuviera una reacción violenta, aunque en varias ocasiones se lo expliqué y le dije que no era necesario que me hiciera daño", prosigue.

Mbayé: "Han practicado una identificación racista y una detención sin motivo"

Una ves en comisaría, los agentes le exigieron que desbloqueara su teléfono móvil para consultar información. Mbayé se negó y les recriminó que para ello es necesaria la orden de una juez. Entonces le pidieron cotejar el IMEI, un número de serie que identifica los teléfonos móviles. "Es muy habitual que a las personas migrantes que nos paran en la calle nos obliguen a desbloquear el teléfono o a apagarlo para tener que introducir el código PIN. Me estaban considerando un ladrón, pero no había ninguna razón para ello", sostiene Embayé.

"Me sorprende que me acusen de resistencia y desobediencia. Parece que quieren llevarlo a ese terreno porque han practicado una identificación racista y una detención sin motivo", considera el exdiputado de Podemos.

El atestado policial de su detención, al que ha tenido acceso Público, apenas aporta detalles sobre las circunstancias de la detención ni la forma en la que Mbayé desobedeció o se resistió al arresto. Según fuentes jurídicas, estos cargos policiales son muy habituales a la hora de practicar detenciones que, en una gran cantidad de casos, no tienen recorrido judicial, aunque siempre prevalece la versión de los policías sobre la de los detenidos.

Condena de la ONU

Las conocidas como "redadas racistas" o "controles policiales por perfil racial" han sido una práctica habitual en España durante años, y parece que lo siguen siendo, a pesar de que la Policía publicó en 2012 una circular que las prohibía expresamente. Lo han señalado organismos como el Defensor del Pueblo, organizaciones como SOS Racismo o Amnistía Internacional; y ha sido objeto de varias investigaciones académicas de universidades españolas.

Ya en 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que no pueden efectuarse controles de identidad basados en características físicas o étnicas. Daba así la razón a Rosalind Williams, quien llevó su caso al Tribunal Constitucional. Sentenció que los rasgos raciales son una forma razonable de identificar a posibles migrantes en situación irregular.

A pesar de esta condena internacional, Rights International Spain (RIS) elaboró una encuesta en 2022 que apuntaba que esta práctica discriminatoria sigue siendo común en todo el país. El estudio contó con la participación de unas 40 organizaciones, de las que el 97% aseguraba que en España pervivían "criterios étnicos y raciales en la actividad policial".

Otro estudio de SOS Racisme de 2022 constataba que las identificaciones a ciudadanos por perfil racial siguen presentes y de forma sistemática. Tras analizar datos públicos de identificaciones policiales en Catalunya, recogidos entre 2018 y 2021, la ONG concluía que las personas extranjeras tienen más del triple de probabilidades de ser identificadas por la Policía que los ciudadanos españoles.