'Fake news': cómo saber si una noticia es falsa

¿Utilizas las redes sociales para informarte? ¿Retuiteas o compartes con tus contactos todo lo que lees? Con Internet leemos decenas de noticias al día. Pero, ¿comprobamos la veracidad de esta información? En muchas ocasiones, en lugar de informarnos, no ocurre el término contrario: nos desinforman. En esta microformación te explicamos qué son las fake news y cómo podemos detectarlas.

¿Qué son las 'Fake News'?

Fake news, o 'noticias falsas' en español, hacen referencia a todas aquellas noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto. Estos bulos, aunque están presentes en nuestro día, cobran especial importancia en Internet y las redes sociales. Lo cierto es que, a pesar de que Internet es una gran fuente de conocimiento, no comprueban la veracidad de la información compartida. Por ello, es muy importante contrastar la información que estás leyendo antes de compartirla.

¿Sabes cómo detectarlas?

El límite entre una noticia verídica y una fake new es muy difuso. ¿El motivo? En ocasiones los bulos o noticias falsas contienen cierta información oficial pero sacada de contexto. Por ejemplo, en el caso de una foto se puede crear un montaje: la imagen puede ser real pero el texto que la acompaña no. Recuerda que todas las noticias que lees proceden de una fuente de información. Para evitar caer en bulos, debes consultar si estas fuentes son oficiales y de "fiar" (organizaciones, medios de comunicación prestigiosos, estudios científicos…). Nunca te creas una noticia que no sabes de dónde ha salido la información. No solo eso, a la hora de comprobar la veracidad de una noticia:



Lee la noticia entera: no te limites a leer el titular o las primeras líneas. Debes completar la lectura para verificar que realmente se trata de la información que aparece en el titular. Analiza la calidad del contenido: ¿hay faltas de ortografía?, ¿El diseño parece profesional?, ¿Se cita algún experto o fuente?, ¿Los datos están referenciados? Comprueba la fecha de publicación: utilizar noticias antiguas como actuales, informaciones descontextualizadas o reutilizar recursos audiovisuales es otra forma de desinformar. Comprueba qué más medios han subido la misma noticia: si es una noticia verdadera, se habrán hecho eco varios medios fiables. No te quedes solo con una única versión, amplíalas y observa si más medios se han hecho eco de ella. Analiza el origen: ¿quién ha compartido la información?, ¿De dónde proviene? ¡Busca información sobre la página web donde se ha publicado la noticia! Comprueba las imágenes: si la noticia incluye una foto, búscala en Google Imágenes para comprobar si se ha usado en otros contextos. ¡No olvides fiarte solo de fuentes oficiales!

¿Tienes que hacer todo este proceso para saber si una noticia es falsa o no? Por suerte existen páginas webs que nos facilitan este proceso. ¿Cómo? Con la web de Maldita.es y Newtral.es podrás averiguar, en pocos clics, si la noticia que has reportado es falsa o no.

Aprende a usar Maldita.es

Esta página web además de notificar sobre bulos que circulan por Internet, te da la posibilidad de utilizar su WhatsApp para verificar una noticia. Pero ¿cómo?

Busca Maldita.es en Internet. Una vez dentro de la página, busca el apartado titulado Bulo.

En el ordenador te aparecerá el apartado en la parte superior de la primera pantalla. Si utilizas tu smartphone para acceder a la web, tendrás que despegar el apartado de Menú, que está localizado en la esquina superior izquierda. En este apartado te aparecerá el siguiente mensaje junto al icono de WhatsApp: "Verifica automáticamente los bulos que te mandan en nuestro número de WhatsApp". Al darle clic se abrirá un chat de WhatsApp. Ahora puedes enviar la información que desees verificar, como por ejemplo un titular, un mensaje o una foto.

Conoce Newtral

La página web de Newtral pretende conseguir la transparencia en la información. Por ello, en el menú situado en la esquina superior izquierda podrás encontrar el apartado Zona de Verificación. Ahí podrás descubrir qué informaciones son ciertas y cuáles no. Las noticias aparecen clasificadas en función de la veracidad en una de estas cuatro categorías:

Verdadero: la afirmación es rigurosa y no falta contexto ni datos adicionales significativos. Verdad a medias: la afirmación es correcta, aunque necesita aclaración, información adicional o contexto. Engañoso: la afirmación contiene datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos incorrectos dando una impresión diferente, imprecisa o falsa. Falso: la afirmación es falsa.

¿Cómo evitar su difusión?

A pesar de que es inevitable que existan noticias falsas, somos nosotros los responsables de no viralizar su contenido:

1.- No compartir información poco fiable. Es muy común que en internet circulen noticias falsas que generan confusión o desinformación.

2.- Reporta el contenido malicioso. En las redes sociales existe la opción de reportar las publicaciones que son agresivas para que sean bloqueadas.

3.- Si compartes una información falsa, reconócelo. Todas las personas cometemos errores.

4.- Que una persona conocida comparta una información o noticia no quiere decir que sea verídica.



¿Alguna vez has dado por verídica una información falsa que te han compartido por WhatsApp o redes sociales? ¡Ahora ya sabes cómo verificarla!