Fallece la ilustre cantante de ópera Teresa Berganza a los 89 años

La mezzosoprano Teresa Berganza ha fallecido a las 89 años en el municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial. La prestigiosa cantante de ópera nació en 1933 y pudo llevar su canto por todo el mundo. Actuó en la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nueva York.



La intérprete estudió piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo. Pero finalmente se decantó por el canto. Su voz también resonó en las paredes del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela. De hecho, la zarzuela fue el género que con más cariño cultivó durante su trayectoria artística.

Estuvo 58 años en los escenarios tras quedarse sin voz en 2008 durante un espectáculo en Santander. Se definía como "la mala, la oveja negra de la lírica" por decir lo que sentía. Sus declaraciones contrastaban con la franqueza de la artista, que ya en los años 80 presumía de llamar a las cosas por su nombre, "al pan, pan; y al vino, vino".

En 1991 fue galardona con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y ensanchó la lista de cantantes premiados con este reconocimiento como Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, José Carreras, Pilar Lorengar y Alfredo Kraus.

Hubo temas en los que mostró su firme posición y otros que prefirió evitar, como las acusaciones de abuso sexual a Plácido Domingo. "Me da mucha pena porque lo quiero y es mi amigo", lamentaba. No obstante, sí mostró su contundente opinión sobre los ataques de Israel a Gaza. Reconoció sentir "vergüenza" y manifestó que no entendía por qué Israel hacia lo mismo que "a ellos les hacían hace muy pocos años".

Berganza admitió que siempre había defendido sus ideales influenciada por su padre, un hombre de izquierdas y al que aseguraba adorar ya que le dio una infancia feliz en Madrid a pesar de la guerra. Tenía una particular opinión sobre los candidatos a unas elecciones. Creía que debían pasar un examen de música para poder concurrir y consideraba que cualquier niño de cinco años debía aprender a tocar un instrumento o cantar.

Tenía una posición muy clara respecto a la profesionalización en el mundo de la música. Afirmaba que los jóvenes iban "muy deprisa" y que no estaban preparados para cantar óperas enteras en ruso, francés y alemán", necesitaban una formación "larga y completa". Por ello siempre argumentaba que "hay una palabra que se llama trabajo y no hay más que trabajar, trabajar y trabajar".