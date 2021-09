"El deterioro de la calidad asistencial ha sido un proceso acumulativo, se ha ido degradando hasta que ha llegado un momento que ha caído del todo", explica el doctor Alfredo Rizo, portavoz de la plataforma de médicos del hospital Verge dels Lliris de Alcoy (València), que hace cuatro meses que organiza concentraciones en demanda de una plantilla de especialistas suficientes para cubrir los servicios sanitarios básicos.

"La falta de anestesistas ha paralizado todo el bloque quirúrgico y las listas de espera se han disparado –detalla Rizo-. Ahora mismo te tienes que esperar dos años y medio para una prótesis de la rodilla y hasta siete meses por los tumores malignos a la piel. Siete meses por un tumor maligno! Y por el volumen de nuestro hospital tendríamos que tener 18 anestesistas y solo tenemos 11, tres de los cuales con reducción de jornada. Para poder desbloquear los quirófanos, necesitamos cuatro como mínimo. Ahora mismo, oftalmología puede operar un día en la semana. Es insostenible".

La situación acabó por estallar de forma más o menos espontánea el mes de junio por la situación en urgencias. Allí, de los dieciocho profesionales necesarios, solo hay once. "Ha habido una falta de previsión absoluta de la administración. No es un problema de la actual gerencia, sino que los problemas vienen de lejos, pero que las anteriores direcciones lo hubieran hecho mal no justifica la inacción de la actual. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones", continúa Rizo.

La preocupación por la asistencia médica ha saltado de los muros del hospital, además de los centros de atención a primaria, también se ha creado una plataforma ciudadana para apoyar las movilizaciones, que cada vez son más numerosas. La concejala Sandra Obiol denuncia como la degradación de la asistencia sanitaria perjudica la calidad de vida de los habitantes de la comarca. "El otro día me hicieron una prueba ginecológica sin sedar porque no había el especialista. ¿Por qué tengo que pasar por lo tanto de dolor? ¡Es que lloraba! Y si una mujer quiere garantizarse el epidural en el parto, tiene que ir a la privada. Esto no puede ser, ¿es que a nosotros nos duele menos que a la gente de las ciudades?".

La carencia de especialistas ha obligado en el hospital a suspender programas importantes, como el de la detección precoz de cáncer de colon, puesto que el programa prevé hacer una colonoscopia entre dos y tres meses después de detectar sangre en los excrementos, pero con el incremento de las listas de espera, esta no se puede hacer hasta después de once meses, cuando ya no tiene ningún sentido.

Desde la conselleria de Sanidad Universal se quita hierro al problema y se asegura que las plazas «están ofertadas, pero no hay gente en bolsa". En todo caso, esperan a la nueva promoción de los MIR, que saldrá en las próximas semanas para cubrir las vacantes. Como solución provisional se han trasladado algunos profesionales desde otras poblaciones durante parte de su jornada.

Rizo, pero, pide soluciones más proactivas e imaginativas: "Muchos especialistas no quieren venir a hospitales como el nuestro, prefieren los generales, con más capacidad de promoción profesional, pero para eso los tienes que ofrecer buenas condiciones para atraerlos. Se los podría permitir combinar trabajar en Alcoy con València, un par de días, o simplemente dejar de marearlos. Por ejemplo, aquí se hace hacer guardias a los dermatólogos, cuando en esta especialidad no están obligados, lo que provoca que ningún dermatólogo quiera venir aquí".

Un problema más general

"En los próximos años se jubilará un 25% de la plantilla del sistema público de salud. Hay que formar urgentemente 10.000 facultativos para evitar que este colapso y no hay una oferta formativa que esté previendo esto", explica Rosa Atiénzar, secretaria de la federación de salud de CCOO del País Valencià.

Esta carencia de profesionales, pero, ya ha empezado, pero no se manifiesta de forma homogénea, sino que ha empezado por los centros considerados de difícil cobertura, como el de Alcoy, pero también otros, como el de Xàtiva, Vinaròs u Orihuela. "No se está planificando las plazas de MIR según las necesidades del sistema. El ministerio de Sanidad no actualiza el registro de profesionales desde el 2012, y se están necesitando ya de forma urgente anestesistas, médicos de familia, pediatras, geriatría... A pesar del envejecimiento de la población, no se incrementan las plazas de geriatría desde hace años", denuncia Atiénzar.

A la carencia de especialistas se suma la fuga de talento. Las condiciones laborales y salariales al sistema sanitario español son sensiblemente peores que en los países vecinos, y esto ha provocado un éxodo de profesionales. "Tradicionalmente marchaban en Alemania y en Reino Unido, pero en los últimos años también lo hacen en Francia y Portugal. Calculamos que hay más de diez mil enfermeros y también miles de médicos. El problema no se encuentra tanto en las facultades. Se producen médicos, pero no llegan a nuestros hospitales".