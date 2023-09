La falta de médicos lleva a la marea de Sevilla a convocar encierros en nueve ayuntamientos

La marea blanca por la sanidad de Sevilla, harta de la situación en la comarca de Estepa, ha convocado a la ciudadanía de nueve pueblos que sufren un deterioro evidente del servicio público a encerrarse este martes en sus respectivos ayuntamientos, entre las 10 de la mañana y las ocho de la tarde, como modo de protesta.

La situación lleva encallada bastante tiempo y el verano no ha ayudado a solventarla. Para atender a unas 40.000 personas en un radio de 500 kilómetros cuadrados, a más de 100 kilómetros de la capital, el Servicio Andaluz de Salud tiene previstos 41 médicos. Sin embargo, según la marea, hay solo entre 15 y 17. Entre ellos se reparten las guardias –"muchas y mal pagadas", dice la marea– y en el estío, con las pertinentes vacaciones, la situación se agrava.

¿Por qué no están todos los que deberían estar? Así resume el problema Juan Monedero, de la Marea Blanca de la Sierra Sur de Sevilla, en conversación con Público: "Hay un déficit estructural en la Atención Primaria de Andalucía: los médicos que terminan el MIR se van".

"De 900 MIR se quedaron este año –prosigue– en Andalucía, 400. Ese déficit lo sufren en primer lugar las comarcas donde las condiciones de trabajo son mas precarias. Lo sufre la montaña de Almería, las Alpujarras y la serranía de Ronda y también la Axarquía y la sierra de Cádiz, las zonas más lejanas. Y nosotros".

"Hay una política de no resolver ese planteamiento. Los profesionales, como no ganen lo mismo que uno de Navarra y tengan la misma proyección profesional, se van de aquí. Y tenemos 20.000 médicos en Europa y nadie hace nada para que vuelvan", añade.

"Mi pueblo, Pedrera, está a 110 kilómetros de la ciudad. El médico, si vive en Sevilla, trabaja tres horas más porque tiene que hacer hora y media de camino de ida y vuelta", continúa.

Remacha Monedero: "No estamos pidiendo nada a mayores: son plazas sin cubrir. La situación es caótica. Nueve pueblos con 17 profesionales, si esos mismos hacen las guardias por la noche, no hay médico por pueblo, con lo cual es imposible. Hoy en Pedrera, de cuatro médicos hay uno. El médico hace el trabajo de cuatro. ¿Cómo no se va a ir? Si no le da tiempo".

La falta de médicos, según la marea, ha llevado al cierre de centros sanitarios, uno en Marinaleda y otro en Corcoya (en Badolatosa). "Lora de Estepa está ahora mismo una o dos horas tres veces en semana. El resto de horas, está cerrado".

"De los dos consultorios, uno lo tenemos cerrado desde hace dos años. Solo contamos con un profesional de los dos que nos corresponden por población. Pediatra no tenemos", confirma a Público el alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes.

Además, los problemas se extienden a enfermería también. "Hoy por ejemplo en La Roda las colas son enormes tanto para médico como para enfermería", asegura la marea blanca.

Medidas y reuniones

El relato, en fin, que hace la marea sobre la situación reclama medidas urgentes: "El abandono fundamental es la Atención Primaria". Monedero asegura que los problemas aumentan las "muertes evitables".

Lo explica así: "El diagnóstico es mucho más tardío. Tienes una patología menor, compatible con hemorroides o con un cáncer de colon. Tardas dos semanas para ver al médico, a lo mejor la consulta es telefónica y te dan una pomada, después vas a ver al especialista y lo que tarden en verte. Y si vienes a tener cáncer de colon, pues…"

Existe, según la marea, unanimidad a la hora de exigir soluciones a los problemas. Los alcaldes de los nueve pueblos son de tres partidos diferentes, PSOE (cinco), IU, (tres), y uno del PP, el de Herrera, Jorge Muriel, que también apoya el encierro: "Una solución hay que darle", asegura a Público. El Gobierno andaluz les ha emplazado a todos a una nueva reunión el próximo 13 de septiembre, a la que asistirán el director gerente del SAS y la delegada de Salud y Consumo.

"A Herrera nos corresponden cuatro médicos más pediatra, la atención es compleja en los meses estivales y por traslados de médicos que eligen destino por la dispersión, lejanía y distancia con las capitales", asume Muriel.

"Ha sido el verano donde se ha agravado el problema. La marea plantea a los ayuntamientos una especie de encierro, y nosotros hemos accedido. Es una reivindicación ciudadana. Es paradójico que tengamos esta situación solo aquí. Entiendo que es un asunto, el de las zonas de difícil cobertura, que la Junta está trabajando en él", añade en conversación telefónica con Público el alcalde de Herrera.

Hay algunas ideas sobre la mesa para paliar o resolver el problema. La marea es muy crítica con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), al que acusa de no trabajar en serio para solventar la situación. Emerge, por un lado, la posibilidad de incentivos de alguna clase, como como pagar traslados. Y, por otro, cambios en la configuración administrativa, en las zonas en las que el SAS divide la atención sanitaria.

Dos médicas más

La Consejería de Salud aseguró este lunes a Público que trabaja "para mejorar las condiciones laborales en las zonas de difícil cobertura, con el objetivo de hacer más atractivas las opciones para los médicos en zonas rurales, especialmente en Atención Primaria".

"Así, –agrega Salud– pese a la falta de profesionales en bolsa, se han incorporado recientemente dos nuevos profesionales médicos a la zona y se sigue buscando opciones de contratación". La marea profundiza: "Son dos médicas con reducción de jornada".

Además, fuentes de la Consejería dijeron que el Gobierno había "cumplido el compromiso" y había "mantenido los centros abiertos durante el mes de agosto". "Como se dijo, desde el Área de Osuna se han reorganizado los recursos para mantener operativos estos centros sanitarios a pesar de la falta de profesionales médicos disponibles para contratación. Gracias, cómo no, al esfuerzo y la buena disposición de toda la plantilla de la zona", aseguró Salud.