La falta de sanitarios desborda las urgencias y retrasa el diagnóstico de enfermedades en el hospital de El Escorial 

Retrasos en pruebas oncológicas, profesionales desbordados y jornadas laborales insostenibles. Son las denuncias del personal sanitario del Hospital Universitario El Escorial que evidencian la crítica situación en la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Las secciones sindicales de la Federación AMYTS-SAE-SIETeSS, CCOO, SATSE, CSIT UP, UGT y CSIF han denunciado ante la Consejería de Sanidad que la plantilla del centro madrileño "es totalmente insuficiente para garantizar una atención adecuada y segura a los pacientes".

Pablo Cereceda, delegado de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y cirujano en el Hospital Universitario El Escorial, explica a Público que la demanda poblacional y la necesidad de atención para pacientes geriátricos se han incrementado significativamente. Esta situación, señala, ha provocado "una sobrecarga en el servicio de Urgencias debido al alto número de pacientes derivados desde residencias".



Cereceda subraya que el hospital opera con el mismo presupuesto y personal que hace varios años. "El Hospital Universitario General de Villalba, de gestión privada, dispone del doble de presupuesto, pese a atender una población similar, de unos 115.000 pacientes. Mientras nuestro centro cuenta con un presupuesto de entre 35 y 38 millones de euros, el de Villalba dispone de recursos económicos que lo duplican", señala.



Sobreviven a costa de guardias excesivas y externalización

"El personal no da abasto. No existe una planificación adecuada de las plantillas, y cuando se intenta actuar, siempre es tarde y de forma ineficaz", critica el delegado de Amyts. Además, subraya que todos los sanitarios del centro superan el límite de 48 horas semanales de duración máxima conjunta de jornada complementaria y jornada ordinaria que establece el artículo 48 del Estatuto Marco. "Ese tope se sobrepasa al realizar unas cuatro guardias y media al mes", explica.

Protesta por la falta de personal sanitario y recursos en el Hospital Universitario El Escorial, en 2021. Imagen de archivo. — Cedida

Cereceda señala que una de las áreas más críticas del hospital es anatomía patológica, donde solo hay dos facultativos en plantilla; una de ellas estuvo de baja prolongada tras una intervención, y la otra, por maternidad. "Actualmente, contamos con un solo patólogo para todo el hospital, quien también tiene derecho a vacaciones. Esto ha obligado a externalizar numerosas biopsias a una empresa privada, con el coste adicional que eso implica", explica.

El servicio de anestesia es otro de los más afectados, según Cereceda. "No pudo asumir la atención de la UVI durante el verano porque no daban abasto", afirma. Explica que la Consejería de Sanidad solo intervino cuando se planteó la posibilidad de cerrar el servicio. También la situación en pediatría es crítica. "No hay suficientes pediatras para cubrir los dos puestos de guardia", añade.



Pablo Cereceda: "Cuando surge una incidencia, todos los médicos hacemos un esfuerzo extra; el problema es que aquí ya estamos al límite, y las incidencias siguen apareciendo"

Cereceda agrega que en Radiología hace años se eliminó el puesto de radiólogo de guardia nocturna. "Una parte de las ecografías está externalizada", señala. "Cuando surge una incidencia, todos los médicos hacemos un esfuerzo extra; el problema es que aquí ya estamos al límite, las incidencias siguen apareciendo, y la plantilla no da más de sí", lamenta.

Explica que en el área de enfermería la situación es aún más compleja: "De repente, una enfermera que está en la cuarta planta atendiendo a pacientes de medicina interna tiene que bajar a la segunda para cubrir pediatría, y luego también debe desplazarse a paritorio para cubrir otro hueco. No podemos seguir sosteniéndolo", señala.

Además, puntualiza que el servicio de medicina interna atraviesa una grave crisis: "Está muy deficitario. Cuando hay una baja, todo recae sobre el compañero restante". Los sindicatos informan que solo hay dos celadores para el turno de noche, administrativos que deben cubrir varios puestos, y cocineros y personal de mantenimiento con escasa previsión.



Fuentes del departamento de personal del Hospital Universitario El Escorial han señalado a Público que las vacantes se cubren mediante las bolsas de empleo gestionadas por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). "Solo algunas categorías, como pinches, celadores y personal de mantenimiento, se gestionan a través de una bolsa interna", detallan. Sin embargo, reconocen que actualmente existe un déficit en las categorías de enfermería y médicos. Este medio ha intentado contactar con el SERMAS, pero no ha recibido respuesta.



Denuncian desidia administrativa tras despedir a un médico

El mes pasado, la dirección del centro decidió no renovar el contrato de un médico de Urgencias que había sido contratado por tres semanas para cubrir una interinidad. "Durante ese tiempo, el médico tuvo un desacuerdo con la dirección, que finalmente decidió no renovar su contrato, anular su interinidad y despedirlo", revela Cereceda.



Finalmente, según el delegado de Amyts, fue la intervención del sindicato ante la Consejería de Sanidad lo que obligó a la dirección a reincorporar al médico. "El médico ha pasado un tribunal y está a punto de firmar la interinidad en estos días", concluye.



Asegura que esta denuncia se remonta a años atrás sin que la Administración haya ofrecido una respuesta. "Es urgente tomar medidas inmediatas", insisten todos los sindicatos del Hospital El Escorial. Cereceda se queja de que la dirección del centro se desentiende de la situación, y que solo reacciona con amenazas y trasladando la responsabilidad a la Consejería de Sanidad, la cual solo ofrece una ayuda mínima e insuficiente para evitar el colapso del centro.