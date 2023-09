Familiares de los fallecidos en las residencias durante la covid vuelven a Bruselas: "La historia podría repetirse"

Los familiares de los cerca de 35.000 mayores fallecidos en las residencias por la covid han regresado a Bruselas para reclamar verdad y justicia. Dos representantes de Marea de Residencias han acudido este miércoles al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender lo que, precisamente, ya exigieron hace casi un año.

Una insistente lucha que ha dado sus frutos, pues tras el debate han conseguido mantener la petición abierta, pese al voto en contra del PP y Vox.

En diciembre de 2022, la plataforma de familiares y trabajadoras de centros de mayores acudió al Parlamento Europeo para intentar presentar, con el apoyo de Anticapitalistas y Miguel Urbán, una petición para realizar una audiencia pública sobre lo ocurrido en los centros de mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hasta 20.000 residentes perdieron su vida en los centros de mayores solo en el 2020. Desde entonces, cientos de familias han presentado querellas, pero no ha habido ni una sola condena. Ahora, la organización espera que sea Europa quien investigue a fondo la pasividad de las instituciones ante esta tragedia.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea (UE) puede presentar una petición sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE y que le afecte directamente.

Dichas peticiones pueden consistir en una queja o en una solicitud y dan a la Eurocámara la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución, según recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE.

Una vez admitido el requerimiento y tras la exposición este miércoles de Carmen López, representante del movimiento, de los residentes fallecidos y los que siguen viviendo en residencias, han intervenido los eurodiputados de los diferentes grupos políticos.

Aunque "los representantes del PP y Vox han hecho todo lo posible por cerrarla", en el último momento se ha conseguido mantener la petición abierta con la votación de la mayoría de los coordinadores (Izquierda Europea, Verdes, Socialistas y Liberales).

Las residencias de Madrid, en el ojo del huracán

En particular, desde Marea de Residencias ponen el foco en la Comunidad de Madrid, donde tal y como se ha intentado constatar en la Comisión Ciudadana por la Verdad celebrada la semana pasada, hasta 7.291 personas fallecieron sin recibir asistencia sanitaria por los llamados "protocolos de la vergüenza".

La Dirección de Coordinación Sanitaria de la región firmó un documento, aprobado por la Consejería de Sanidad, por el que se prohibía trasladar a los hospitales a residentes de centros de mayores con cierto nivel de dependencia o deterioro cognitivo. Las familias denuncian que dichos documentos supusieron "la mayor vulneración de derechos perpetrada en la corta historia de nuestra democracia".

Si bien, los miembros de Marea de Residencias sospechan que en el resto de comunidades, lo recogieran o no por escrito, también se dieran las mismas indicaciones: evitar el ingreso de estos mayores en los hospitales para no saturar aún más los centros sanitarios. Lamentablemente, esta maniobra no sucedió acompañada de otras medidas como medicalizar las residencias, al menos en el caso de Madrid.