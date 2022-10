Las familias monoparentales denuncian su su abandono en la ley y en los Presupuestos

"Estamos preocupadas, enfadadas, indignadas y con todas las emociones a flor de piel", afirma Carmen Flores, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF). El motivo de esta indignación es que ni la ley de Familias que negocia el Gobierno ni la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso recogen las reivindicaciones ya históricas de las familias monoparentales. "Nuestra sorpresa ha sido que los Presupuestos para el año que viene no recoge ninguna de las medidas urgentes que reclamamos", dice.

En un comunicado, tanto la UNAF, como la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) denuncian que la Ley de Presupuestos para 2023 "no recoge ninguna medida concreta hacia este modelo de familia, en contra de lo que había anunciado el Gobierno". La única medida que hasta el momento recogen las cuentas públicas del año que viene es su reconocimiento como familias numerosas a partir de dos hijos (en familias biparentales este reconocimiento se realiza con tres hijos), algo que es muy insuficiente para lo que estas familias necesitan, añaden.

En España existen dos millones de familias formadas por un sólo progenitor, lo que supone casi el 25% del total. De ellas, el 81% tienen al frente a una mujer, por lo que el término más apropiado para describirlas es como familias monomarentales. Se trata de familias altamente vulnerables, donde conciliar, cuidar, trabajar o tener un hogar se hace sumamente difícil, y en las que las crisis tienen un impacto desproporcionado. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2020 el 49,1% de las familias formadas por un sólo progenitor en 2020 estaban en riesgo de pobreza; ese porcentaje creció hasta el 54,3% el año pasado. Este dato "duplica el equivalente en familias biparentales", tal como denuncian las organizaciones, y muestra la tremenda desigualdad y la pobreza que viven los niños por el simple hecho de su estructura familiar.

"Hemos sido oídas, pero no tenidas en cuenta", denuncia Flores. "Nos reunimos con distintas fuerzas políticas y nos dicen que sí, que nuestras familias sufren una discriminación, pero a la hora de la verdad no vemos ese reconocimiento en las normas." Flores se refiere a la Ley de Presupuestos que se está negociando estos días en con Congreso, pero también a la ley de Familias, que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que la está negociando con otros departamentos. El Gobierno se había comprometido a llevar la norma al Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre.

Un mes después, las asociaciones aseguran que no conocen el texto de la ley ni tienen ninguna indicación de cuándo se presentará para aprobación del Gobierno en primera vuelta. Luego, se abre un procedimiento de consulta y de informes por parte de diversos organismos públicos (que presentan sus observaciones al anteproyecto de ley), para volver nuevamente el Consejo de Ministros, que lo aprueba definitivamente y lo remite al Congreso de los Diputados. Un periplo aún largo que hace dudar de que la ley pueda salir adelante en lo que queda de legislatura.

Piden una ley específica para sus familias

Pero más allá de los plazos, las organizaciones que defienden los derechos de las familias monomarentales denuncian la opacidad en la que se está redactando el texto. Desde hace ya 14 años que reivindican medidas para paliar la seria discriminación que tienen estas familias, pero a día de hoy desconocen qué medidas concretas contendrá. Las organizaciones reivindican la creación de una ley específica de familias monoparentales y sobre todo el reconocimiento de esta realidad. "No queremos que nos equiparen a las familias numerosas, tenemos características específicas y problemas concretos que tienen que ser abordados de una forma global", denuncian.

Las asociaciones reivindican que estas familias puedan tener beneficios similares a las familias numerosas desde el primer hijo (no desde el segundo, como recoge la Ley de Presupuestos de 2023). También que exista un reconocimiento explícito de las familias monoparentales y no una relación de convivencia, como sucede con el Ingreso Mínimo Vital, que deja a estas familias en una vulnerabilidad mayor al resto. "Para poder optar a este ingreso, se exige a estas familias que vivan solo con sus hijos, porque en el momento en el que haya alguna otra persona en la vivienda, la prestación es denegada. Muchas de estas mujeres necesitan poder compartir vivienda, están en recursos de acogida o conviven con familiares, porque no tienen ingresos suficientes para poder pagar solas una vivienda. Pero son ellas las que cargan con toda la responsabilidad del cuidado en exclusiva". Por este motivo, muchas mujeres acaban reduciendo las jornadas de trabajo para poder cuidar, por lo que el nivel de ingresos es mucho menor.

Impuestos de la Renta y permisos discriminatorios

Otra de las discriminaciones largamente denunciadas y no atendidas hasta la fecha es la necesidad de un tratamiento especial en el IRPF. "No tenemos una casilla específica para las familias monoparentales. Si decidimos hacerla conjunta, porque sale mejor, apenas notamos el beneficio. Una familia biparental ahorra de media unos 3.400 euros, mientras que las monoparentales lo hacen en unos 2.150, cuando nuestros hijos gastan lo mismo", afirma Flores.

Las bajas por maternidad, lactancia o enfermedad son otro foco de discriminación que no se ha corregido. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) entiende que sólo pueden disponer de la baja por maternidad o por adopción, pero no la que le correspondería al otro progenitor. Una medida que, defienden estas familias, se ha instaurado por el bien superior de los niños a ser cuidados, no de los padres a tener una baja laboral, por lo que con esta negativa los hijos de las familias con un sólo progenitor al frente sólo tienen reconocido la mitad del tiempo de cuidado tras el parto o adopción que los de familias biparentales. En los últimos años, algunas sentencias han dado la razón a las familias monoparentales y ordenado al INSS que conceda los dos permisos al entender que se trata de un derecho de los menores. Pero a pesar de estas resoluciones, los plazos se alargan y son pocas las que acaban disfrutando ese derecho.

"En los permisos de nacimiento, lactancia o enfermedad… tenemos la mitad de tiempo. Si bien se ha ido ganando algunos casos en los tribunales, se tiene que hacer uno a uno, porque las asociaciones no pueden presentar demandas colectivas. Esto supone tiempo y dinero para la familias monoparentales. Además, muchas de las sentencias favorables han sido recurridas por el INSS, lo que retrasa aún más los plazos y supone más dinero. En algunos casos se tarda tanto en conseguir una sentencia firme que el INSS aduce que no las puede ejecutar porque para entonces los menores ya tienen más de un año y no ha lugar".

En agosto pasado más de 50 organizaciones y asociaciones presentaron un manifiesto conjunto en el que reclamaban al Gobierno medidas urgentes ante su inacción frente a la "situación de desigualdad en la que se encuentran" las familias monoparentales "permitiendo que niños y niñas crezcan discriminados por su estructura familiar".

Estos colectivos advierten de que es urgente poner medidas que alivien la situación de pobreza y vulnerabilidad de las familias monoparentales. "No partimos de una situación de equidad con respecto a otras familias, y las sucesivas crisis han tenido un impacto terrible en nuestra economía. En algunas comunidades autónomas existen decretos o acreditaciones que dan ciertos derechos, pero no existe nada a nivel nacional. Esto produce, además, disparidad en la protección de las familias monoparentales dependiendo en que comunidad vivas", explican.