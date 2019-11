La fiscal en el juicio contra José Enrique Abuín Gey, El Chicle, acusado de la muerte de Diana Quer, ha asegurado que existen pruebas "sólidas y muchas" de que el procesado encerró, violó y mató a la joven madrileña. "Esta es la verdad", ha enfatizado.

Así se ha expresado la fiscal en su intervención inicial ante el tribunal que juzga al Chicle, quien este martes se sienta en el banquillo acusado de detención ilegal, de violación y de asesinato y para quien el Ministerio Público y la acusación particular piden prisión permanente revisable.

Vestido con pantalón y cazadora vaquera y zapatillas deportivas, El Chicle ha llegado pasadas las nueve de la mañana en un furgón de la Guardia Civil hasta la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela.

Cabizbajo y sentado al lado de su abogada, María Fernanda Álvarez, ha escuchado la intervención de la fiscal, quien contundentemente ha insistido en que las múltiples diligencias practicadas han demostrado la autoría de acusado en los tres delitos. Y se ha podido demostrar, ha dicho la representante del Ministerio Público, gracias al "esfuerzo, trabajo y entrega" de varios grupos especializados de la Guardia Civil, recogido en 14 tomos.

Para la Fiscalía, en la acusación de asesinato concurre también la agravante de alevosía, que "significa indefensión", porque Diana Quer, que estuvo encerrada 25 minutos en el maletero del coche del procesado, "estaba indefensa y maniatada en una nave deshabitada y en plena noche". "No podía pedir ayuda y se aprovechó de ella", ha añadido la fiscal, quien acusa también a Abuín de "ensañamiento", que "significa maldad brutal sin finalidad".

El acusado, ha resaltado la fiscal, llevó a Diana Quer hasta una nave deshabitada, "de película de terror", y la mató para "evitar" el descubrimiento del otro delito que había cometido: la violación.

La madre de Diana Quer rechaza estar junto al padre



Por otra parte, la madre de Diana Quer, Diana López Pinel, se ha marchado repentinamente de los juzgados de Santiago pocos minutos después de su llegada, visiblemente enfadada, por negarse a permanecer en el inmueble junto al padre, Juan Carlos Quer, con quien mantiene un enfrentamiento personal.

López Pinel llegaba pasadas las 09.40 horas a los juzgados de Fontiñas, reclamando ante la prensa "que salga toda la verdad" en el proceso. Pocos minutos después, salió de nuevo de los juzgados, muy molesta, y denunciando a preguntas de los medios que todavía tenía "dos horas de espera" y se negaba a estar con su exmarido.

La madre de Diana Quer, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial de A Coruña. EFE/Xoan Rey

"Yo no voy a estar dos horas con el señor Quer", ha reiterado, a la vez que ha denunciado que no tuvo acceso a "información ninguna sobre el tema" de su hija, que llegó aquí "en blanco" y sin ver el sumario.

Preguntada sobre si su marido sí tuvo acceso a la información del caso, a diferencia de ella, lo ha dado por supuesto. "¿Si no porque pide la segunda autopsia? Será porque pudo ver la primera", ha insistido.

En este sentido, la madre de Diana Quer ha arremetido contra la falta de información alrededor de la investigación, a diferencia de la que ha podido recibir su exmarido. "No han sido capaces de darme ningún tipo de información sobre el tema", ha reiterado López Pinel, tras lo que ha gritado "que lo sepa todo el mundo". La madre de Diana Quer se marchó en ese momento de los juzgados y se subió a un vehículo, acompañada por varias personas. A lo largo de esta primera jornada, deberá declarar como testigo en el juicio.

La defensa de 'El Chicle' pide un juicio "aséptico"



La abogada de José Enrique Abuín Gey ha censurado la "condena social" y "linchamiento" a los que se enfrenta su cliente y ha exigido un juicio "aséptico". Álvarez, que pide para El Chicle 2 años y medio de cárcel por homicidio imprudente, se ha dirigido al jurado que tendrá que dirimir sobre la culpabilidad de su defendido para decirle que no existen pruebas "objetivas" de los delitos de los que le acusan el Ministerio Público y la acusación particular.

El azar la ha colocado ante el caso "más difícil" de su carrera profesional, ha dicho la letrada antes de denunciar que no se hayan extremado las garantías y derechos constitucionales de su defendido. "No me enfrento a una acusación que tiene que demostrar lo que es cierto, sino que me tengo que enfrentar a una condena social de culpabilidad" para El Chicle, al que han llegado a calificar como "depredador" y "violador en serie", ha recordado la abogada.

Como los miembros del jurado "no vienen de Plutón" y sí ven la tele, leen el periódico y han estado expuestos al "bombardeo mediático" sobre este crimen, Álvarez les ha pedido que se "desinfecten" y se "desprendan" de todos los juicios de valor y sean "imparciales e independientes".

Álvarez cree que su defensa se va a desarrollar en una "atmósfera hostil" y ha insistido en la necesidad de que el jurado se centre en el juicio que hoy ha comenzado y no tenga en cuenta lo que haya podido ver o leer antes. "Así serán justos y no estarán contaminados", ha zanjado.

"Obviamente" El Chicle causó la muerte de Diana, ha continuado la letrada, pero, a su entender, no hay pruebas objetivas de que inmovilizara a la joven, de que la metiera viva en el maletero del coche o de que la estrangulara en la nave, ha subrayado.

La defensora de El Chicle ha valorado que el propio acusado llevase a los agentes de la Guardia Civil hasta el lugar donde arrojó el cuerpo –un pozo de diez metros de profundidad– y que siempre haya respondido las preguntas de todas las partes durante la instrucción.