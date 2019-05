La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación tras la denuncia del PP que pide determinar si se ha podido cometer "un ilícito penal" con la muestra titulada 'Maculadas sin Remedio', expuesta en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, según han confirmado fuentes judiciales.

Al respecto, el portavoz del PP en la institución provincial, Andrés Lorite, ha afirmado que, "desde el inicio del mandato", el gobierno provincial de PSOE e IU "discrimina permanentemente el hecho religioso y, en concreto, a distintas organizaciones que están en el ámbito de la Iglesia Católica", a la hora de conceder subvenciones, y ha señalado que a ello se ha sumado ahora la citada exposición, que para el PP supone "un ataque al sentimiento religioso de una mayoría de la sociedad cordobesa" y, por eso, ha exigido su retirada.

En cuanto a la denuncia en sí, Lorite ha explicado que la exposición, que muestra imágenes de la Virgen María "semidesnuda o en actitud grotesca", es "reprochable desde el punto de vista moral", pero también "desde el punto de vista penal, pues se ha podido cometer un ilícito penal, en concreto, el que establece el artículo 525 del Código Penal, por escarnio, en este caso a los dogmas de la Iglesia Católica".

El portavoz del PP en la institución provincial, Andrés Lorite./ EP

Lorite ha precisado que "será el Ministerio Fiscal el que tenga que calificar los hechos", y si éstos "son o no delictivos", añadiendo que, en cualquier caso, el PP ha "cumplido" con su "obligación" de poner este asunto en manos de la Fiscalía, a la vez que siguen exigiendo los populares "la retirada inmediata de la exposición, que, no solo con imágenes, sino también con textos, está insultando al sentimiento religioso de la mayoría de los cordobeses". En su opinión, son muchos los cordobeses que practican "la religión católica" que se han sentido "ofendidos", pues "no se puede, bajo ningún concepto, aceptar un agravio de este tipo por parte de nadie, pero menos por parte de una administración pública, como es la Diputación de Córdoba", por lo que ha dicho esperar que, tras su denuncia ante la Fiscalía, se abra "un proceso penal" y que "todo aquel que haya cometido alguna infracción de índole penal lo pague".

En cuanto al atentado que ha sufrido una de las obras de la exposición, Lorite ha señalado que dicho "acto vandálico, como cualquier otro, es reprochable", y ha pedido al gobierno de la Diputación que "llegue hasta el final", para saber "qué persona o personas han cometido ese acto vandálico y, lógicamente, se actúe con toda la contundencia" contra los autores.