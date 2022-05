Formación gratuita para un aprendizaje continuo

En un mundo en constante transformación, con un mercado laboral que requiere profesionales con conocimientos y habilidades actualizadas, el aprendizaje continuo se ha convertido en el nuevo paradigma educativo. Es el denominado en inglés lifelong learning, una apuesta segura para seguir siendo competitivo. No importa la edad ni los títulos académicos, sólo requiere la motivación del propio estudiante, que apuesta por la mejora personal y elige actividades de formación para estar al día y desarrollar las competencias específicas que quiera potenciar.



Con este objetivo nace Santander Learning Pills, un proyecto global de formación abierta desarrollado por el Banco Santander basado en píldoras formativas gratuitas y alineado con su estrategia de fomentar una oferta de educación accesible de calidad, ya sea genérica o especializada, para el aprendizaje continuo. Además, a través de esta propuesta formativa, la entidad pone a disposición de los usuarios las herramientas necesarias para reorientar la carrera profesional -upskillling- o contar con nuevas habilidades que les permitan reciclarse profesionalmente -reskilling-.



Las píldoras sobre Tecnologías disruptivas han sido realizadas por expertos del MIT

"Las Learning Pills responden a una aspiración que siempre hemos perseguido: hacer universal y accesible el conocimiento, y no hay mejor forma de hacerlo que a través de la experiencia, talento y visión de los mejores expertos en su materia", explica Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades. Para ello, estos minicursos (disponibles a través de vídeos en la web de Becas Santander) están impartidos por especialistas y elaborados por instituciones educativas de gran prestigio internacional como Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade y London School of Economics and Political Science (LSE).



El proyecto se ha estrenado con series temáticas sobre Data Analitycs, Blockchain, Timeless Skills y Tecnologías Disruptivas, así como masterclass sobre liderazgo y metodología agile, aunque seguirá creciendo y ampliando contenidos. "Son una ventana hacia el futuro que permite conocer lo que van a ser los grandes focos de empleabilidad y profundizan en temas de actualidad que van desde el descubrimiento de cómo las tecnologías disruptivas agitan y modelan la economía, hasta la revolución que representa el análisis de datos y cómo se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones, pasando por las claves que se necesitan para ser un buen líder o cómo aplicar la innovadora metodología agile en el día a día", señalan desde el banco.



Las píldoras sobre Tecnologías disruptivas han sido realizadas por expertos del MIT. A través de estos vídeos se aprenden conceptos clave como ciberataques o tecnología cloud, que hoy definen el entorno laboral, la economía, la política y la vida cotidiana. Expertos de Esade Business School comparten su experiencia en Timeless Skills: comunicar, influir, negociar y la toma de decisiones son habilidades que, una vez adquiridas, aceleran y marcan la diferencia en un líder que quiera impactar y obtener resultados.



La serie Blockchain corre a cargo de expertos del Santander, que muestran como esta tecnología está cambiando el mundo y se acerca al corazón del sistema financiero mundial, además de ser cada vez más útil en otros sectores como el sanitario, logístico, alimentario o incluso el artístico. En Data Analytics se da a conocer el análisis de datos enfocado como herramienta para extraer conclusiones, la ventaja competitiva que puede representar para las organizaciones (por ejemplo en la mejora del modelo de negocio, la eficiencia y la experiencia de los clientes) y el revolucionario impacto que supone aplicar en cualquier ámbito de la sociedad la Inteligencia artificial.



Otro de los temas es el liderazgo, en este caso de la mano de la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE). A lo largo de cuatro capítulos se profundiza en las habilidades necesarias para desarrollar un estilo propio que aumente la influencia y el impacto de cualquier comunicación orientada a generar cambios: "Trabajando con tus fortalezas", "Estilos de liderazgo", "Comunicando con impacto" y "Liderar el cambio".



El proyecto incluye también las llamadas Masterclass by Santander. En este espacio se dan conocer, entre otros muchos temas, las claves que necesita un líder en un mundo cada vez más digital; la importancia de la comunicación y la inteligencia emocional dentro de las organizaciones; o la metodología agile, una nueva forma de trabajar y poner en el centro las necesidades del cliente. Por ejemplo, Nathalie Picquot, directora global de Corporate Marketing, Brand Experience y Digital Engagement en Banco Santander, revela las claves del nuevo líder a través de su fórmula de las tres "C": corazón, curiosidad y confianza.



Santander Learning Pills es un ejemplo más de como la entidad materializa su compromiso con la educación, el emprendimiento y el empleo. Desde hace 25 años, el grupo cántabro desarrolla a través de Santander Universidades decenas de programas que impulsan el progreso. A través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países, el Santander ha destinado más de 2.100 millones de euros a la educación y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores.