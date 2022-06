El fracaso de las privatizaciones: un 15% más de fallecidos por covid en las residencias de gestión privada en Madrid

Las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid vivieron un infierno durante la primera ola de covid en España. El número de fallecidos en ellas fue desproporcionado al del resto del país y dos años después hay plataformas que exigen justicia y respuestas ante la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

Una investigación publicada en la revista especializada Epidemiologia ha llegado a la conclusión de que el número de mueres fue mucho más elevado en las residencias gestionadas por la empresa privada que en aquellas de gestión pública.

La mortalidad en las residencias de gestión indirecta fue de un 21,9% en los meses de marzo y abril de 2020, según los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid. En los centros de gestión pública disminuye de forma sustancial hasta el 7,4%.

"El sistema no funciona. En cuanto ha habido una emergencia el sistema no ha sabido responder"

La epidemióloga María Victoria Zunzunegui, líder de esta investigación, atiende a Público y hace una valoración de la gestión del Gobierno del Partido Popular a la luz de los datos extraídos y analizados: "El sistema no funciona. En cuanto ha habido una emergencia el sistema no ha sabido responder y un tercio de las muertes han sido en residencias de mayores. En la primera ola fueron el 43% de las víctimas. Hace falta una investigacion seria y en profundidad para pedir responsabilidades administrativas y penales para que esto no se repita", arguye la experta.

Entre marzo y abril de 2020 fallecieron 9.468 personas en los 470 centros que estaban operativos en aquel momento. Esta cifra incluye tanto a los residentes fallecidos por covid como a los que murieron por otras causas, según datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

La conclusión principal a la que ha llegado esta investigación es que la mortalidad fue más alta en las residencias de titularidad pública y gestión privada –llamadas de "gestión indirecta", máximo exponente de lo que se conoce como modelo de colaboración público-privado y una de las banderas del Partido Popular en su gestión en la Comunidad de Madrid. Por contra, la menor mortalidad se produjo en las residencias de gestión pública

Reforma del Ministerio de Derechos Sociales

La reforma aprobada por el Ministerio de Ione Belarra pretende solventar en el futuro conflictos de este tipo. El fin de las macrorresidencias es el objetivo ya que su propia naturaleza, con tantas plazas y tan deshumanizadas, es parte del problema. El plan diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar en sus casas hasta que sea inevitable un ingreso.



En los meses de marzo y abril del 2020, la mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid fue del 18,5%

El 12% de las 51.938 plazas en las residencias de la Comunidad de Madrid están en residencias de titularidad y gestión pública. Estos centros tuvieron una mortalidad del 7,4%. El 8% de las plazas están en residencias de entidades privadas sin ánimo de lucro y sin plazas concertadas (solo tienen plazas privadas). En ellas la mortalidad fue del 12,7%.

El 26% de las plazas están en residencias de titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro y sin plazas concertadas (solo tienen plazas privadas). En ellas la mortalidad ascendió al 13,8%. El 42% de las plazas de residencia están en residencias privadas con ánimo de lucro que tienen plazas concertadas con el sector público. En ellas, la mortalidad fue del 20,6%.

El 12% de las plazas están en residencias privadas sin ánimo de lucro que tienen plazas concertadas con el sector público. En ellas, la mortalidad fue de 17%

El 5% de las plazas de residencia se encuentran en las 18 residencias de titularidad pública y de gestión privada. En ellas la mortalidad fue de 21.9%.