El Gobierno sólo contempla regular el cannabis "desde una perspectiva sanitaria"

El Gobierno está dispuesto a abordar el debate sobre la regulación del cannabis, como plantea la proposición de ley de Más País, pero lo hará "desde una perspectiva sanitaria" y bajo el marco del Ministerio de Sanidad.

Así lo ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros de este martes, al ser preguntada sobre la iniciativa, que no saldrá adelante, puesto que el PSOE, PP y Vox han anunciado su voto en contra.

"Siguiendo el respeto con el que este Gobierno aborda la separación de poderes, por supuesto respetamos la iniciativa de un grupo político en el Congreso de los Diputados, pero en el Gobierno entendemos que es un debate que hay que abordar con la perspectiva sanitaria", ha señalado Rodríguez.

"Se podrían focalizar trabajos para alcanzar un mayor consenso en un asunto que es sensible a la sociedad"

La ministra ha señalado que, "por tanto hay que alcanzar algunos acuerdos", pero antes entiende que se deben de finalizar los estudios sobre este tema en la subcomisión abierta; en ella, ha afirmado, "se podrían focalizar trabajos para alcanzar un mayor consenso en un asunto que es sensible a la sociedad y que nosotros —ha dicho— estamos dispuestos a abordar en el marco del Ministerio de Sanidad".

El Congreso vota "no" a la proposición de Más País

Antes de la creación de la subcomisión, el pasado 27 de septiembre Más País y ERC presentaron sendas propuestas de ley para la regulación del cultivo, comercialización y consumo del cannabis que han votado este martes.

A la negativa de PP y Vox se ha sumado la del Partido Socialista, por lo que el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha cargado contra el PSOE. Ha manifestado que el "apena" el voto de los socialistas y considera que, de este manera, se pierde una oportunidad histórica para evitar que se consuma bajo el control de las instituciones y no de las mafias.

Según Errejón, este debate es esencial porque "el consumo no para de crecer" en España, al tiempo que ha explicado que la prioridad de esta regulación se debe a tres motivos: "por salud, economía y libertad".

Además, el representante de Más País, opina que la prohibición no evita que la gente consuma. "No sé dónde viven, pero en el país en el que vivo yo no hay ni un solo español que si lo quiere consumir no lo haga", ha subrayado. Además, opina que "falta coraje y honestidad" en el parlamento "para abrir un debate que en la calles es normal".

La regulación del cannabis supondría la creación de 100.000 empleos directos y 3.330 millones en impuestos, según un estudio

Más País asegura que el mercado negro del cannabis mueve porque miles de millones de euros y, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, su regularización supondría la creación de 100.000 empleos directos y 3.330 millones en impuestos que "hoy van para las mafias y que servirían para financiar la economía formal y los servicios públicos".

La iniciativa de Más País contempla la creación de un Impuesto Especial del Cannabis, prácticamente igual al del alcohol y tabaco, que según Errejón, se destinaría en un 60 % a la Sanidad Pública.