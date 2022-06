El guionista del rótulo de Leonor explica cómo fue su despido de RTVE: "Recibí amenazas de muerte"

Bernat Barrachina, el guionista de RTVE que fue despedido en 2021 por escribir un polémico rótulo sobre la princesa Leonor en el programa La hora de la 1, ha hablado este domingo en el programa La Roca de La Sexta sobre la situación. El rótulo de "Leonor se va de España, como su abuelo" le costó al guionista su puesto del programa de televisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró el pasado miércoles nulo su despido.

Barrachina, que es colaborador de La Roca, ha narrado en el programa cómo vivió la situación desde que comenzó la polémica. "A la media hora de poner el rótulo me echaron a la calle. Ahora el juez me ha dado la razón diciendo que no es ni vejatorio ni ofensivo y por tanto me tienen que indemnizar y tengo que volver a ser plantilla de TVE", explicaba el colaborador. Además de la reincorporación a la plantilla, el tribunal ha dictaminado una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.

El guionista relata cómo vivió los días posteriores al despido: "Los tres días siguientes a lo que pasó fueron difíciles porque recibí todo tipo de comentarios. España se volvió loca. Para unos era un héroe y para otros era un desquiciado". "Tuve amenazas de muerte​", cuenta Barrachina.

"Yo no era consciente de la que se venía encima", reconoce el guionista

Ante la resolución de los tribunales, el catalán ha expresado su alivio: "Estoy contento porque, está feo que lo diga yo, era lo justo". Además, ha admitido que no sabe qué pasará con su futuro laboral. "Ahora nos vamos de vacaciones. Estoy esperando a que TVE me llame para decirme qué tengo que hacer. A partir ahí, escucharé ofertas, Nuria Roca", ha bromeado, dirigiéndose a la presentadora del programa, que ha prometido al colaborador un asiento en la mesa del espacio televisivo.

La presentadora de La Roca le planteó al catalán si volvería a escribir un rótulo así. "Yo no era consciente de la que se venía encima. Yo no puse el rótulo pensando en la que se iba a liar. Tenía 60 rótulos que hacer y ese era uno más. Probablemente me volvería a pasar porque yo no considero que ese rótulo sea un problema. Ahora, si soy consciente de que se lía la que se lía, obviamente no lo pongo", concluía.