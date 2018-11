Los médicos internos residentes (MIR) que prestan servicio en las Urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 30 de noviembre, según ha informado el comité de huelga, que cifra en unos 230 médicos residentes los que están llamados a secundar el paro.

La medida llega después de varios años denunciando el mismo problema: la falta de médicos facultativos (adjuntos) que les formen y les supervisen adecuadamente, sobre todo, durante las guardias nocturnas. El colectivo de médicos residentes asegura que ha intentado buscar con la Dirección y Subdirección médica del centro hospitalario una solución durante varias reuniones semanales, pero ante la "cerrazón" de ésta, la convocatoria de huelga ha sido inevitable.

Aunque el paro estaba convocado para el próximo 26 de noviembre, algunos problemas técnicos en la convocatoria la han retrasado al 30, explica el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que ha asesorado y apoyado al colectivo de residentes para la convocatoria y que denuncia que la situación es similar en otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

"El problema es la precariedad, pero no la económica. Esta huelga no va de mejoras salariales ni de condiciones de trabajo. Es contra la precariedad en la formación y en la supervisión", explica a Público Julia Moreno, médico residente de cuarto año en medicina de familia y comunitaria y miembro del comité de huelga. "La queja principal es falta de supervisión. Hay tan pocos médicos adjuntos que es imposible que seamos supervisados adecuadamente", explica la doctora, que recuerda que los médicos residentes pasan un periodo de cuatro o cinco años (dependiendo de la especialidad) en formación desde que salen de la facultad.

"Puedes cometer un error grave que ponga en peligro la vida de un paciente"

Según el comité de huelga, hay entre dos y seis médicos facultativos para supervisar a los residentes. "Lo peor son las guardia nocturnas, cuando sólo hay dos facultativos para formar y supervisar a 21 o 22 residentes para seis zonas de Urgencias, muchos en primer año de MIR", asegura Moreno, que hace hincapié en que pueden atender a una media de 40 pacientes en el mismo momento. "Hay muchos pacientes en urgencias y sin la correcta supervisión y formación se dan muchos casos de ansiedad y estrés. Tienes que tomar decisiones de las que no siempre estás seguro y, en cualquier momento, puedes cometer un error grave que ponga en peligro la vida de un paciente", advierte la residente. Según esta portavoz, hay zonas de Urgencias sin la supervisión de ningún adjunto, como por ejemplo la zona de traumatología, que no tiene asignado ningún facultativo durante el turno de noche.

En el comunicado, el comité de huelga afirma que este déficit de médicos facultativos "implica un aumento de los tiempos de espera, uso de pruebas complementarias innecesarias (con los gastos y efectos en la salud que ello conlleva) y errores en el diagnóstico y tratamiento de las patologías urgentes atendidas". "Esta situación nos parece insostenible y nos parecería negligente no denunciarla, ya que pone en peligro la salud de las personas que atendemos, y a la par, de los profesionales que trabajan en este ámbito", apuntan los MIR en el comunicado.

"Son en total 24 médicos adjuntos, y calculan que deberían ser al menos diez más"

Los convocantes destacan que la mayoría de los médicos facultativos apoyan la huelga, ya que ellos también han reclamado en numerosas ocasiones más profesionales en las Urgencias del 12 de Octubre. "Son en total 24 médicos adjuntos, y calculan que deberían ser al menos diez más, pero la Dirección médica opina que hay adjuntos de sobra. De hecho, equipara a dos médicos residentes con un médico facultativo, cuando es imposible equiparar a un médico con experiencia con alguien aún en formación", lamenta Moreno.

"La falta de facultativos sólo se soluciona con incorporaciones. No nos sirve que pongan más adjuntos en el turno de noche obligándoles a doblar guardias o cambiándoles de horario. Sólo pedimos mejorar la supervisión, y eso pasa por contratar más adjuntos", incide el comité de huelga.

Ante la falta de acuerdo con la Dirección y Subdirección Médica, la única oportunidad de evitar la huelga pasa por la próxima reunión del comité con la Dirección General de RRHH de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aunque no son muy optimistas.

La huelga no afectará a los pacientes

Público ha intentado ponerse en contacto con la Dirección del Hospital 12 de Octubre aunque no ha obtenido una respuesta sobre el estado de las negociaciones. No obstante, ante el anuncio de la huelga, el centro ha explicado en un comunicado que cuenta con un plan funcional que incluye cambios organizativos en las Urgencias y una reforma de instalaciones, con una inversión de cinco millones de euros. También ha recalcado que el Hospital 12 de Octubre "tiene el firme propósito de solucionar de forma ágil, eficiente y de acuerdo a la normativa vigente las peticiones planteadas", dado que la función docente es "uno de sus baluartes". Sin embargo, desde el sindicato AMYTS critican que "la dirección del hospital, deja que los problemas se enquisten y con ello pasen a esa carpeta de “temas pendientes” que nunca se resuelven", por lo que exige que asuma su responsabilidad.



Aunque los MIR son conscientes de que una convocatoria de huelga en la urgencias de un hospital como este "puede dar lugar a desconcierto", Moreno tranquiliza a los pacientes. "La huelga no va tener gran repercusión para usuario ya que habrá servicios mínimos de prácticamente el 100%. Los residentes son personal en formación y no entran dentro de los servicios mínimos obligatorios, que serán desempeñados por médicos adjuntos. Es decir, aunque no haya residentes trabajando, habrá el doble de médicos facultativos en las urgencias de los que hay un día de guardia normal".