Cuando un visitante de fuera de Madrid o procedente de otra país se acerque a un punto turístico, un museo o una biblioteca y pida información sobre recorridos por la capital, se encontrará entre los folletos con un mapa ilustrado que le propondrá un recorrido literario por el centro de la ciudad. Hasta aquí todo bien. El problema es que la propuesta sólo contiene nombres de hombres. Grandes escritores entre los que no se ha incluido el nombre de ninguna mujer.

Cervantes, Lope de Vega, Pérez Galdós, Larra, Becker, Lorca, Juan Ramón Jiménez… así hasta 14 imágenes de hombres están representadas en el mapa de este recorrido que será distribuido de forma gratuita en español e inglés en diversos puntos de la ciudad y cuya imagen se ha incluido en el último número (el 38) de la revista cultural del ayuntamiento eme21magazine. El número también incluye un texto del escritor Andrés Trapiello a quien el Consistorio encargó trazar este recorrido literario, que posteriormente el ilustrador Fernando Vicente lo plasmó en un mapa.

Tal como afirma en su presentación el área de Cultura del Ayuntamiento, se trata "de un recorrido circular", que partiendo de la Cuesta de Moyano propone visitas a diversos espacios ligados de una forma u otra a los diversos escritores. Entre ellos se encuentran la Residencia de Estudiantes, la Real Academia Española, el Museo Romántico o El Retiro.

El hecho de que entre las propuestas no haya ninguna escritora ha hecho saltar las alarmas a algunos usuarios en las redes sociales, que han preguntado por las escritoras y han exigido al ayuntamiento más paridad.

Pensado originalmente para ser presentado en la Feria del Libro de Madrid, la iniciativa, titulada La cuesta de Moyano, km 0 literario, rinde un homenaje a la feria del libro permanente instalada entre el parque del Retiro y la estación de Atocha.

"La cultura te sale al encuentro"

Según la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, en Madrid "la cultura te sale al encuentro y con este mapa nutrimos el paseo de datos, anécdotas e información valiosa. Quien conozca la Cuesta de Moyano sabe que es el mejor punto de partida y quien no, va a descubrir un rincón muy especial en pleno centro de Madrid". Sin embargo, esta responsable no hace mención al hecho de que en este caso la cultura es masculina.

Desde el Madrid Destino, la unidad de Cultura del Ayuntamiento, afirman a Público que este mapa ilustrado forma parte de una serie y que ya en marzo se elaboró otro que, bajo el título El barrio de las mujeres: Malasaña y otras mujeres, propone un recorrido por el antiguamente conocido como barrio de Maravillas (hoy Malasaña) de la mano de la escritora Ana Rosetti e ilustrado por Isabel Ruiz Carretero.

El mapa, resaltan, sólo contiene los nombres de mujeres y nadie ha levantado la voz por este hecho. Entre las destacadas se encuentran escritoras como Consuelo Álvarez, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Rosa Chacel, entre otras. Pero también el nombre la cantante de ópera Julia Espín, la abogada y política Clara Campoamor o la actriz Loreto Prado.

"Quien siga muestra revista sabe que hemos hecho primero un mapa de mujeres en marzo y que en octubre sacamos este de escritores en la Cuesta de Moyano". La diferencia entre el de las mujeres y el de los escritores es que el primero propone un recorrido con el nombre de mujeres en su encabezado, mientras el segundo se presenta como un recorrido literario por Madrid, una diferencia importante. Así lo resalta la escritora Laura Freixas, que en su cuenta de Twitter escribió: "Primero publican un 'mapa cultural' solo con hombres, sin mencionar su sexo. Después publican el mapa de las 'mujeres' (lo dice). Lo de siempre: ellos encarnando lo general, definidos por su profesión, ellas accesorias, definidas como mujeres, no escritoras".

Sólo pedimos un recorrido literario

Desde Madrid Destino afirman que no hay ninguna indicación los autores sobre cómo realizar el encargo por parte del Ayuntamiento y que sólo se limitaron a pedir un recorrido literario a un escritor, y que eso es lo que se hizo Andrés Trapiello.

A la pregunta sobre si no les choca en el Consistorio que se haga una ruta literario sólo con hombres, responden que "quien siga nuestra revista sabe que en marzo dedicamos un recorrido a mujeres, en septiembre una ruta a Ava Gadner en los años 50 (ojo, no la hicimos sobre Miguel Dominguín) y ahora en octubre otra sobe escritores de la cuesta de Moyano". Según Madrid destino, no intervienen en el trabajo cuando realizan un encargo, incluso se éstos se olvidan de que en la ciudad hay muchas escritoras que podrían entrar en el circuito.

Los mapas, afirman desde el consistorio, iban a ser presentados en la Feria del Libro, pero debido a la pandemia y a que ésta se canceló, ser presentarán en noviembre.