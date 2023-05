El II Foro Global sobre Neumonía Infantil planta cara a una enfermedad que causa 2.000 muertes cada día

La neumonía es la causa principal de mortalidad infantil por infección en el mundo. Cada año causa 700.000 muertes y tres de cada cuatro corresponden a bebés de menos de un año. Más de 2.000 niños mueren a diario de neumonía, una muerte cada 42 segundos.



La mayoría de estos fallecimientos se dan en países donde los ingresos son bajos o medianos, aunque casi todas son fácilmente prevenibles y para ello es imprescindible intensificar los esfuerzos globales en favor de proteger, prevenir, diagnosticar y tratar la neumonía infantil.



Se trata poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños y niñas de menos de 5 años en 2030 y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de supervivencia infantil (ODS 3), especialmente en un contexto global en el que la pandemia de la Covid-19 ha provocado el mayor retroceso en vacunación infantil en casi tres décadas.



Un Foro que traza las líneas a seguir

Por todo ello, CaixaForum Madrid ha acogido los días 26 y 27 de abril el II Foro Global de Neumonía Infantil, donde se han dado cita representantes de los ministerios de Sanidad de países que en su conjunto registran el 60% de las muertes por neumonía infantil, miembros del Gobierno de España, de Naciones Unidas y de agencias de desarrollo multilaterales, grandes donantes, ONG, empresas privadas y la comunidad científica, que ha analizado los nuevos retos tras la pandemia para impulsar el aumento de la supervivencia infantil.



Los participantes han trazado las líneas a seguir para reducir las muertes infantiles y han definido en el Foro Global las acciones y medidas que se deben poner en marcha para reducirlas y acelerar el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible de supervivencia infantil (ODS 3).



Las acciones gubernamentales específicas para reducir la mortalidad infantil por neumonía incluyen la cobertura total de las vacunas que combaten la enfermedad, la mejora de la calidad del aire o el acceso rápido al diagnóstico y al tratamiento con antibióticos y oxígeno, entre otros, como parte de sistemas robustos de atención primaria.



Con el sello de la Fundación ”la Caixa”

La Fundación "la Caixa", la Fundación Bill & Melinda Gates, Unicef, ISGlobal, Usaid, Gavi, Every Breath Counts, Save the Children, Unitaid, Path, Child Health Task Force y Chai han retomado este encuentro para abordar uno de los mayores y más graves desafíos a los que se enfrentan niños y niñas de todo el mundo.



Desde su área de Cooperación Internacional, la Fundación "la Caixa" impulsa programas para mejorar la salud en los países en vías de desarrollo y una de sus prioridades es luchar contra el círculo vicioso de pobreza y enfermedad. En esta ocasión, la entidad ha reforzado las alianzas estratégicas internacionales en salud global poniendo el foco en dos de las principales causas de mortalidad infantil: neumonía y malaria.



En 2008, la Fundación "la Caixa" se convirtió en el primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, con el objetivo de contribuir a aumentar el uso equitativo de las vacunas en países de renta baja y media y reducir la mortalidad de los más pequeños. La Fundación lanza al mismo tiempo la Alianza para la Vacunación Infantil, orientada a dar la oportunidad de sumarse a la lucha contra la mortalidad infantil a las empresas y a las personas que quieran ayudar a salvar vidas. Gavi es la primera alianza público-privada que lucha contra la mortalidad infantil.



II Foro Global Neumonía Infantil.

Nuevos retos tras la Covid-19

La pandemia ha debilitado los sistemas de salud en todo el mundo y la vacunación infantil se ha visto interrumpida en casi todos debido a la enorme presión a la que se han visto sometidos los sistemas de salud y al desvío de recursos para la vacunación contra la Covid-19, agravada por la escasez de personal sanitario y las medidas de confinamiento.



Entre 2019 y 2021, hasta 67 millones de niños y niñas se quedaron sin vacunar total o parcialmente. Los niveles de cobertura de vacunación disminuyeron en 112 países, según datos del Estado Mundial de la Infancia 2023. En concreto, solo el 51 % de los niños en todo el mundo reciben las tres dosis de la vacuna antineumocócica conjugada (PCV), que previene la neumonía, además de otras enfermedades.



La crisis sanitaria también ha aumentado las desigualdades, especialmente en las comunidades más marginadas, que no tienen acceso a vacunación ni a servicios adecuados de agua y saneamiento y además conviven con la malnutrición. "Todos sabemos que no hay progreso sin salud. No hay crecimiento económico sin sistemas sanitarios fuertes. Y por eso tenemos que hacer frente a las enfermedades que más matan y la neumonía es, sin duda, una de ellas", comentaba la directora del Área de Internacional de la Fundación "la Caixa", S. A. R. la infanta doña Cristina.



Las muertes infantiles pueden reducirse más de un 80%

Por todo ello es fundamental aumentar la cobertura vacunal entre los niños y niñas que quedaron sin vacunar y protegerlos de una enfermedad potencialmente letal como es la neumonía. Actualmente 54 países están lejos de reducir las muertes infantiles a los niveles requeridos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 80% de ellos en África.



Si estos países logran aumentar la cobertura de las vacunas PCV, sarampión y DTP por encima del 90%, reducir la desnutrición infantil y la exposición a la contaminación del aire, y garantizan que los niños con neumonía son diagnosticados y tratados rápidamente con antibióticos, oxígeno y alimentos terapéuticos cuando sea necesario, las muertes por neumonía podrían reducirse en más del 80%.



Sin duda es un gran objetivo y el II Foro Global de Neumonía Infantil ha servido para concienciar aún más a todo tipo entidades e instituciones, para atraer a nuevos actores comprometidos y para acercar posturas y trabajar en común con la finalidad de reducir ese alto número de muertes por neumonía en los diferentes países, y especialmente en los que lo tienen más difícil.