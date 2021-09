Iñaki Gabilondo dice adiós a la radio: "Hacerse mayor es un proceso de despedida"

Llegó el momento de decir "adiós al micrófono" para Iñaki Gabilondo, y lo hace junto a Aimar Bretos en 'Hora 25'. El que fuera exdirector de programas de la Cadena SER como 'Hoy por hoy' u Hora 25, se despide, aunque ha declarado que su despedida comenzó hace un tiempo "con discreción máxima". "Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que esto se acababa ya y me estaba aburriendo de mí", bromeó.



Durante el programa han intervenido dos periodistas —y amigas— que le han acompañado durante muchos años se su trayectoria: Ana Pastor y Mamen Mendizábal. "No se puede decir mejor las cosas que él. No se puede defender mejor este país desde las ideas y el corazón. No se puede defender mejor el periodismo", declaró Mendizábal sobre Gabilondo.



Panorama político

Sobre la situación de la política en España, Gabilondo criticó el comportamiento de la "oposición destructiva": "Estamos en un momento en el que me sorprende que no se entienda que hacer oposición no es jugar a la demolición. Si eso es la democracia, yo me borro".



En esta dirección, apunta que la democracia "no es una operación que consiste en que la mitad de un país se dedica a destruir lo que la otra mitad construye". "Estamos entendiendo como natural que la tarea de la oposición es demoler por sistema cada cosa que pasa. Eso me parece una aberración", lamentó.



De esta forma, Gabilondo se ha mostrado "profundamente preocupado" por la atmósfera. "La democracia es un juego de tensiones, se inventó para discrepar y es la esencia misma de la democracia, pero si no hay elementos en común no sirve. Hay cosas que no se pueden hacer sin acuerdo", indicó.



Situación del periodismo

Respecto a los medios de comunicación, el periodista ha declarado que "les afecta la estructura que los sostiene" pero que "está aflorando una muchedumbre haciendo iniciativas periodísticas que a ver cómo crecen".



"La gente ha descubierto que el periodismo es imprescindible en defensa propia, antes a lo mejor no se había dado cuenta. Ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa. Las 'fake news' son una industria que sirve para envenear, intencionada. Hay que jugar limpio porque nos jugamos la vida", sentenció Gabilondo.