La incidencia sigue subiendo y llega a los 139 casos

La tendencia de la incidencia sigue ascendiendo y llega ya a los 139 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según ha informado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, en rueda de prensa. La tasa de ocupación hospitalaria está en un 2,4% y la de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llega al 5,97%, lo que supone un ligero incremento respecto a los datos de este lunes.

"Tras 12 semanas de descenso, el periodo más largo de descenso vivido en la pandemia, desde hace un mes vivimos una situación de un ligero ascenso del indicador de la incidencia acumulada. No se trata de un ascenso tan acentuado como en ondas anteriores. Y esta tendencia ascendente, aunque se refleja en todos los grupos de edad, tiene un reflejo muy claro en la población no vacunada (menores de 12 años) y en el grupo que podría corresponder a sus padres y madres, el que está entre los 49 y los 49 años", ha valorado Calzón.

La secretaria de Estado, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha sostenido que la alta incidencia no está provocando una sobrecarga de los hospitales de la misma manera que en las anteriores olas. Esto se debe gracias a la vacunación, que protege de la enfermedad y de los casos graves.

De hecho, Calzón ha avanzado que Sanidad va a comenzar a difundir los datos de incidencia disgregados entre personas vacunadas y no vacunadas. "En las últimas ocho semanas la incidencia en las personas que están correctamente vacunadas es muchísimo menor que en las personas no vacunadas. Es especialmente llamativo el caso de las personas entre 60 y 80 años donde el riesgo de infección disminuye ocho veces y donde las personas que no se han vacunado tienen un riesgo de hospitalización 18 veces mayor y 25 veces mayor de morir por esta enfermedad. En el grupo de 30 a 50 años el riesgo de hospitalización es 10 veces menor en los vacunados", ha detallado.

