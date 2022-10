Irene Montero sobre la ley trans: "El PP ha sido ideológicamente devorado por la extrema derecha"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha iniciado este jueves en el Congreso el debate sobre las enmiendas a la totalidad hacia la ley trans y de derechos LGTBI, presentadas por el Partido Popular y Vox. En su alocución ha recordado al Grupo Popular que ya en 2019 estuvo a favor de una norma que contenía los mismos postulados que la que actualmente se debate en el Congreso y que permitía la autodeterminación de género. "¿Qué ha cambiado desde entonces", espetó Montero a los populares. Acto seguido ha respondido a su propia pregunta retórica: "Lo que ha ocurrido es que ideológicamente están siendo devorados por la extrema derecha".

La ministra de Igualdad recordó también, que PP y Vox presentan estas enmiendas de devolución al Gobierno de la norma sabiendo que las van a perder. "No tienen los votos porque somos más en la Cámara y en la sociedad que queremos que la ley trans sea ley", y ha afirmado que será aprobada antes de que acabe el año.

Montero ha hecho también un llamamiento a la "mayoría feminista" del Congreso a estar a la altura de los derechos del colectivo LGTBI y trans, para no ceder "ni un milímetro a los reaccionarios" y a la transfobia, ni tampoco dejar "ni una puerta abierta al discurso de odio". Desde el atril ha recalcado que el debate que se presenta no es si habrá ley o no, porque, aseguró, "ésta será aprobada antes de que acabe el año", sino sobre si el debate estará o no libre de transfobia y LGTBIfobia.

Ningún partido con representación parlamentaria aprobará las enmiendas. Así lo han manifestado todos los portavoces que han tomado la palabra durante el debate, que han coincidido en hacer duras críticas a los proponentes de las enmiendas. Tanto desde UP como desde otros partidos, han recordado que el Partido Popular no ha apoyado ninguna de las leyes que han ampliado los derechos sociales. Se han opuesto a la ley del aborto y a la del matrimonio igualitario, que además han sido recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional.

El debate que ha tenido lugar este jueves en el pleno del Congreso, no debatía en profundidad la ley trans, que está siendo enmendada por los distintos grupos parlamentarios en le seno de la Comisión de Igualad, sino que se limitaba a aprobar o rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox.