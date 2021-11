Javier Serrano morirá hoy, dos meses después de su petición de eutanasia: "No puedo aguantar más"

Javier Serrano ha sufrido lo indecible. Enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde que se la diagnosticaran a finales de 2020, su vida se ha convertido en un calvario. Solicitó su primera petición de eutanasia el pasado 25 de agosto, pero la Comunidad de Madrid ha tardado más de dos meses en poner en marcha la comisión que debía evaluar su caso y darle el visto bueno definitivo.



Una espera que se ha visto interrumpida finalmente con la llamada de su neuróloga del Hospital 12 de Octubre. Hasta entonces, Serrano no sabía cuándo debía despedirse de sus seres queridos, una espera inhumana a causa de una gestión política correosa. "Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. Vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras de Getafe. Será aquí en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones", detallaba Serrano a los micrófonos de la Cadena SER.

Javier será la primera persona de Madrid en recibir la eutanasia. Una decisión que –según ha explicado– no ha querido demorar más: "Me preguntó [la neuróloga] cuándo quería que se hiciera y directamente le dije 'mañana'. No quise esperar más, no puedo aguantar más".

Un duro testimonio que la Administración madrileña ha prorrogado por su ineficacia a la hora de aplicar la ley. Así lo denunciaba la internista Carmen Díaz Pedroche en El Intermedio: "Hemos hecho las cosas mal desde el punto de vista de la Administración de la Comunidad de Madrid. En Madrid estamos atrasando un plazo por un fraude de ley, estamos incumpliendo la ley".

Todas las comunidades están obligadas a crear unas comisiones de Garantía y Evaluación, un órgano colegiado de profesionales sanitarios que determinan si cumple con los requisitos para que se le aplique la eutanasia. Balears o Catalunya fueron las primeras en construir estas comisiones, mientras que otras como Andalucía o Madrid han tardado seis meses desde que se dio luz verde para establecerlas.



Pero la demora ha llegado a su fin este martes después de meses de espera. Serrano ya sabe su fecha de muerte. "Ahora tengo satisfacción después de todo lo que he bregado que haya servido para algo. Ahora ya pueden venir otros, bueno, ojalá no viniera nadie más... Pero ya tienen el camino hecho", confesaba este martes.