Jenni Hermoso reivindica la "igualdad" y el "empoderamiento" en las campanadas

La futbolista Jenni Hermoso ha sido una de las protagonistas de las campanadas que dieron inicio a 2024, tras dar la bienvenida al año junto a Ramón García y Ana Mena en TVE.

La jugadora, ganadora del Mundial de fútbol y víctima de un beso sin consentimiento del expresidente de la RFEF Luis Rubiales ha sido declarada una de las 25 mujeres más influyentes de 2023.

En su discurso televisivo la futbolista ha querido reivindicar el triunfo obtenido junto a sus compañeras y lanzar un mensaje de "empoderamiento" e "igualdad".

"Siempre la he visto desde casa las campanadas en Televisión Española y creo que estar en este balcón tan emblemático... me voy a acordar toda la vida de esta experiencia. Me gustaría agradecer a todo el mundo este cambio que estamos haciendo de igualdad y solidaridad y felicitar a mis compañeras por lograr el título mundial y por el empoderamiento que hemos logrado. Que 2024 traiga muchos títulos y mucha igualdad para todos", ha señalado.

Tras las campanadas, la jugadora comparece este martes en la Audiencia Nacional, una declaración que es "previsiblemente", según plasmó el magistrado Francisco de Jorge en uno de sus últimos autos, la última diligencia de la causa contra Luis Rubiales.