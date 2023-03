Jonathan Majors, actor de Marvel, detenido por acosar y agredir a una mujer en Nueva York

El actor Jonathan Majors, conocido por dar vida a Kang el Conquistador en la nueva película de Marvel, Ant-Man 3, y por salir en Creed III, fue esposado y detenido este sábado por la mañana en la ciudad estadounidense de Nueva York bajo graves acusaciones de violencia de género.

La víctima, una mujer de 30 años, que medios estadounidenses como TMZ señalan como su actual pareja, alertó a la Policía con signos visibles y marcas de violencia en el rostro, en una oreja y en el cuello, según apuntaron fuentes policiales.

La mujer alegó que había mantenido una disputa con el actor después de una discusión previa mientras regresaban a casa en taxi desde un bar en Brooklyn.

Por la noche, Jonathan Majors ya no estaba bajo la custodia de la Policía y fue puesto en libertad, según confirmó el portavoz de las autoridades policiales de Nueva York a la agencia de noticias The Associated Press.

Un representante del acusado trató de justificar las acciones ante los medios: "No ha hecho nada malo. Esperamos poder limpiar su nombre y aclarar esto".

Preocupación en Marvel

Marvel Studios se ha pronunciado este lunes al respecto. El vicepresidente de Producción y Desarrollo, Stephen Broussard, ha comentado en el podcast Inside Disney su "preocupación" por el negocio, ya que el papel que interpreta el actor, Kang el Conquistador, aparecerá en la mayoría de los próximos proyectos de la Saga del Multiverso. Por el momento, la única solución que han facilitado es reducir de forma considerable su aparición en dichas películas.