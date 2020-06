La Junta de Andalucía ha declarado viable medioambientalmente la ejecución del proyecto para habilitar como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones y con piscina el conocido 'Cortijo Las Chiqueras', frente a la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.



El dictamen considera que la actuación promovida por la empresa Torres y González Díaz SL "es compatible" con la normativa del espacio natural protegido después de rechazar el proyecto inicial en 2017, que preveía dos nuevas edificaciones para un total de 13 habitaciones y crear dos "amplías zonas de aparcamiento".



La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que dirige Aranzazu Martín indica que las modificaciones introducidas por el promotor eliminan, por un lado, la propuesta para "traslocar" un corral de aproximadamente 500 metros cuadrados a otra superficie "separada de las edificaciones existentes", por lo que "no aumenta la superficie total construida ni altera las características de terreno y paisaje".



El proyecto no afectaría ni a hábitat ni especies

Las modificaciones presentadas en noviembre de 2019 también hacen desaparecer, según señala la Junta, la creación de dos amplías zonas de estacionamiento de vehículos junto al camino de acceso y dejan "una única zona como servicio a la actividad hotelera" y que "coincide" con terrenos que están "desprovistos" de vegetación donde "no afectaría ni a hábitat ni especies" por las que se declaró este espacio protegido.



"La modificación de la rehabilitación propuesta no aumenta la superficie total construida y no supone nuevas unidades de edificación, de forma que la actuación proyectada mantiene continuidad estructural respecto a las edificaciones existentes, sin que ello suponga alteración de las características topográficas y edáficas del terreno, no afección paisajística".



El hotel contará con 30 habitaciones y 70 plazas de aparcamiento, además de un gran patio ajardinado

El dictamen, que da vía libre al hotel de 30 habitaciones con 70 plazas de aparcamiento en Los Genoveses, dentro de la finca conocida como El Romeral, condiciona la ejecución, no obstante, a que la empresa promotora obtenga la Autorización de Reutilización de Aguas Depuradas para hacer uso en el riego de jardines y zonas verdes.



Advierte, asimismo, que la fábrica de cuerda de crin que hay en la citada finca debe mantener su función actual, aprobada en 2008, y ser rehabilitada para la "recuperación y puesta en valor" del patrimonio etnográfico y agroambiental de la zona y vinculado al esparto, la ganadería y la explotación cerealista.



Es "compatible" con el "régimen urbanístico del suelo"

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha informado, a instancias de la Junta en el trámite, de que el uso solicitado sería "compatible" con el "régimen urbanístico del suelo".

El proyecto básico prevé un presupuesto de contratación de 2.014.495 euros para la remodelación y puesta en marcha de este espacio. En un principio, preveía distribuir 33 habitaciones en seis grupos de viviendas pero, con la modificación, se han reducido a 30 las habitaciones "con la misma capacidad de alojamiento" en cuatro grupos de viviendas.



El aparcamiento tendrá 2.762 metros cuadrados de superficie y una capacidad aproximada de 70 vehículos "sin pavimentación ni iluminación" y con instalación de una pérgola vegetal para "dar cobijo" a 15 vehículos.



La empresa justifica el proyecto por el "interés social de la actividad turística sostenible" y la recuperación patrimonial

El proyecto contempla también un gran patio ajardinado central que comunica el edificio principal con los espacios libres del complejo y con el resto de edificios, de modo que, como "elemento articular" entre la gran zona arbolada existente y los edificios destinados a zonas comunes se situará una piscina "que se caracterizará a la manera de una alberca tradicional".



La empresa justifica el proyecto por el "interés social de la actividad turística sostenible" y la "recuperación patrimonial del intangible cultural que supone el Cortijo de las Chiqueras".

Proyecto incompatible con la zona

En el periodo de información pública, los colectivos conservacionistas 'Amigos del Parque' y Grupo Ecologistas Mediterráneo, así como Equo e IULV-CA alegaron contra el proyecto, entre otros aspectos, que era "incompatible" con el uso previsto en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para las zonas de Cabo de Gata-Níjar calificadas como C1 al "tener una finalidad meramente económica y ser un negocio de hostelería".



El hotel de cuatro estrellas provocó cuando se hizo público en 2016 el rechazo de más de 6.500 usuarios, quienes se expresaron en contra del proyecto a través de la plataforma Change.org.

Por su parte, la empresa ha defendido que el proyecto planteado es "pulcro en respetar los parámetros medioambientales" de la zona, de manera que se trata de una actuación "muy pensada y meditada por la familia" para conseguir un "ecohotel" que "no tiene nada que ver con el Algarrobico".