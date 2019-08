La Junta de Andalucía emitió una orden para retirar la carne mechada infectada por la bacteria listeria el pasado 14 de agosto, no obstante, desde el día 9 ya tenía constancia de que las muestras remitidas a la Conserjería de Salud daban positivo, según un documento interno del Laboratorio Municipal de Sevilla, publicado por El País.

El laboratorio recibió dos muestras de carne posiblemente infectadas el día 8, una de la marca La Mechá y otra de otro fabricante. Un día después comunicó al Distrito Sanitario de la Consejería de Salud que la "muestra 700439/19" era "altamente positiva", según el documento.

El viernes 9 de agosto, por tanto, la Junta ya tenía en conocimiento que una de las dos marcas estaba infectada por listeriosis, sin embargo no ordenó la retirada preventiva de los productos. De hecho, no intervinieron de nuevo hasta el día 13, cuando solicitaron más información sobre la prueba que dio positivo. La causa de la consulta fue un error en la identificación entre las dos marcas que fueron analizadas, ya que confundieron la una con la otra. No se sabe si la responsabilidad de la equivocación fue por parte del personal de la Junta al entregar las muestras o del laboratorio al etiquetarlas.

Los enfermos por listeriosis ascienden a 131 y los casos sospechosos se elevan ya a 523

El fallo de identificación fue resuelto ese mismo día 13, entonces la Junta envió la notificación a la empresa Magrudis, fabricante de la carne La Mechá, y al día siguiente, la Junta declaró la alerta sanitaria y procedió a avisar a otras autonomías posiblemente afectadas.



Esta información ha causado un cruce de reproches entre los responsables de la Junta (PP, Ciudadanos y Vox) y los del Laboratorio Municipal de Sevilla, gestionado por el PSOE, ya que el consejero de presidencia de la Junta, Elías Bendodo (PP) eximió a la Junta del retraso y dio una versión de los hechos que ha sido negada por el Ayuntamiento.

Sanidad mantiene la alerta sanitaria nacional

El número de personas infectadas por listeriosis asciende a 131 y los casos sospechosos a la espera de los resultados son ya 523. Las cifras continúan subiendo y se mantiene la alerta sanitaria nacional emitida por Sanidad, así lo confirmó este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo.

En la mañana del martes también se conoció el primer caso mortal por el brote de listeriosis, la víctima fue una anciana de 90 años en Sevilla. Los ancianos, las embarazadas y las personas inmunodeprimidas pertenecen al "grupo de riesgo" de esta enfermedad que genera unos trescientos enfermos al año en España, con una tasa de mortalidad de un 20%.

En otras comunidades autónomas se están estudiando nuevos posibles casos, en Catalunya dos personas podrían estar infectadas tras consumir la carne mechada que les regaló un familiar sevillano. Por otro lado, en Madrid hay un caso sin confirmar y en Extremadura ya hay otro confirmado y cuatro más sospechosos.