La Real Academia Española (RAE) ha confirmado definitivamente este lunes su rechazo a introducir el lenguaje inclusivo en la Constitución. Lo ha hecho su director, Santiago Muñoz Machado, presentando el informe al respecto encargado por la vicepresidenta Carmen Calvo. El acto público ha cogido desprevenido al Gobierno, pues el propio Muñoz Machado aseguró en varias ocasiones que la institución no lo publicaría y que, en su caso, lo haría el Ejecutivo.

Desde la Real Academia Española han asegurado que la presentación del informe responde al "interés mediático en la cuestión", teniendo el Consejo de Ministros aún pendiente su revisión, según comentó el pasado viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En la presentación del informe, Muñoz Machado ha reiterado las posturas defendidas previamente por la institución que preside, asegurando que las fórmulas genéricas que emplean el masculino plural ya son válidas e inclusivas, razón por la que descarta incluir cambios.

Una presentación inesperada para el Gobierno

"Los papeles son para quien los ha pedido y no hay que esperar una difusión de la RAE", decía Muñoz Machado hace un año

"Una vez esté aprobado, se lo llevaré a la vicepresidenta del Gobierno porque es la destinataria; los papeles son para quien los ha pedido y no hay que esperar una difusión de la RAE, sino que la vicepresidenta hará con él lo que estime conveniente", dijo el director de la Docta Casa en una entrevista con Servimedia celebrada hace un año.

Su predecesor en el cargo, Darío Villanueva, ya avanzó que este informe, encargado al académico Ignacio Bosque, no aportaría grandes novedades y se ceñiría a la postura que mantiene la Academia: "el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino" y "no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres".

La intención de Carmen Calvo al encargar este trabajo a la RAE era valorar la posibilidad de adecuar la Carta Magna al lenguaje inclusivo. El encargado del estudio, Bosque, es un catedrático que ya publicó un informe sobre el lenguaje no sexista en el que llama la atención sobre la vulneración de normas gramaticales y distinciones innecesarias en intentos de incluir al género femenino en el lenguaje.