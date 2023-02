Lewis Capaldi tiene un episodio de Tourette en pleno concierto y el público le ayuda a terminar su canción

El artista escocés Lewis Capaldi, conocido por temas como Someone You Loved o Before You Go, es el protagonista del último vídeo viral que circula por las redes sociales. La secuencia, absolutamente fortuita, tuvo lugar el pasado martes en Frankfurt (Alemania), donde el compositor dio su último concierto.

No es ningún secreto que Capaldi padece síndrome de Tourette, una afección del sistema nervioso que provoca movimientos, sonidos o espasmos imposibles de controlar. Estos tics son totalmente involuntarios y pueden manifestarse en cualquier momento y lugar. De hecho, el músico sufrió un episodio en pleno directo y la reacción de sus fans está dando la vuelta al mundo.

El británico interpretaba uno de sus mayores éxitos, Someone You Loved, cuando comenzó a sufrir los efectos del Tourette. El público no dudó en acompañar al cantante e hizo los coros durante las últimas estrofas, dando lugar a una bonita anécdota que, sin duda, quedará guardada para la posteridad.

Precisamente en septiembre de 2022, el artista compartió un vídeo a través de Instagram para contar que había sido diagnosticado con este trastorno. Lo hizo porque muchos seguidores le preguntaban por los movimientos involuntarios que realizaba en sus actuaciones y trató de normalizar una realidad con la que conviven más de tres millones de personas solo en España.

A raíz de este último episodio, los interrogantes volvieron a invadir las redes de Lewis Capaldi. El compositor, que ha obtenido numerosos reconocimientos en el panorama musical, ha utilizado su cuenta de TikTok para explicar que lo sucedido es algo "normal" y ha agradecido a sus fans la participación en uno de los "conciertos más especiales" que recuerda.