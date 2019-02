Dos familias han entregado este lunes en el Congreso más de 280.000 firmas para pedir que se desbloquee la ley de regulación de la eutanasia y se eviten situaciones como las vividas en sus hogares.

Se trata de la proposición de ley de regulación de la eutanasia presentada por el PSOE, que fue tomada en consideración por el pleno del Congreso en julio del pasado año y que sigue en proceso de tramitación, ya que tanto PP como Ciudadanos siguen solicitando la ampliación del plazo de enmiendas, según los socialistas.

La iniciativa se ha desarrollado en la plataforma Change.org y fue puesta en marcha individualmente por la familia de Maribel Lorente Tellaetxe, enferma de Alzhéimer desde hace 12 años, y de Luis de Marcos Vera, que falleció durante la recogida de firmas. Maribel es una mujer de 75 años que en 2014 pidió a uno de sus hijos que la "ayudaran a marchar" el día que no recordara sus nombres.

El Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) ha aprobado una declaración institucional en favor de la despenalización de la eutanasia

"Ese primer día que veas que os confundo, que no sepa como os llamáis... por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a 'aita'. Ese día me tienes que ayudar a marchar", demandó la mujer. Y este mensaje es que la familia ha reflejado en la carta con la que inició la recogida de firmas, en la que también indica el grado de dolor y la situación por la que atraviesa su madre.



A través de la plataforma Change.org se han reunido más de 182.000 firmas de apoyo a su petición y el Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) ha aprobado una declaración institucional en favor de la despenalización de la eutanasia. En la misma plataforma emprendió una campaña idéntica Luis de Marcos, pero en mayo de 2017 falleció a causa de su enfermedad, y fue su familia la que decidió seguir con la iniciativa, que ha reunido ya más de 97.500 firmas.

"Vamos al Congreso para pedir a los políticos que abran el corazón y los ojos y vean lo que los ciudadanos les estamos pidiendo", ha señalado la viuda de Marcos, Asún Gómez, en un comunicado. Estas dos familias entregarán las firmas acompañados del doctor Marcos Ariel Hourman, el primer médico sentenciado en España por aplicar la eutanasia a un paciente terminal

El grupo parlamentario socialista ha recibido en la Cámara Baja a estas familias y ha acusado a PP y Ciudadanos de "bloquear" su ley de eutanasia prorrogando "sucesivamente" el plazo de enmiendas. También han pedido a los de Albert Rivera que explique las razones de su veto cuando votó a favor de la toma en consideración de la misma.

Cs quiere una alternativa "entre el horror y el suicidio"

Así lo ha manifestado el portavoz socialista de sanidad, Jesús María Fernández, junto al presidente de la comisión de Sanidad, Patxi López, y el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas. El portavoz de Cs ha rechazado que su grupo esté bloqueando la ley y ha insistido en que lo que quieren es ofrecer a los españoles "una alternativa entre el horror y el suicidio antes de entrar en el tema de la eutanasia" mediante su ley de muerte diga que se encuentra en tramitación en el Senado.

Para ello, Cs pide a los socialistas que cambien de postura y anuncien su apoyo a que esta norma cuente con un régimen sancionador que garantice a los ciudadanos los derechos recogidos en la misma (sedación, cuidados paliativos, acompañamiento... etc). "Si garantizamos esto, nuestra postura es una, si no lo garantizamos nuestra postura es otra y nuestras enmiendas cambiarán", ha advertido Igea, quien ha criticado que el PSOE utilice el dolor de las familias "para salir de un atolladero político", lo que, a su juicio, es "absolutamente repugnante".

Cada día que la ley está bloqueada, Maribel Tellaetxe, "suma un día más de sufrimiento", ha denunciado uno de sus hijos, Daniel Asers, quien ha considerado que "no es justo" que se negocie con la ley y ha pedido a los partidos políticos que se desbloquee "cuanto antes mejor".

Sin querer entrar "en un juego político que no nos corresponde", David, otro de los hijos, ha dicho que la semana pasada se reunió con representantes del PP y de Cs y mientras que los primeros "no están por la eutanasia", Ciudadanos "tiene otros motivos".