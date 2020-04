La propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celaá, concretada ayer, miércoles, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación de que a pesar de que no habrá aprobado general sólo se repetirá curso en casos "muy excepcionales" no ha sido bien recibida por algunas comunidades autónomas, según adelanta el diario El País. Tampoco ha gustado a los sindicatos la solución acordada para finalizar el curso académico. Los sindicatos del sector valoran que el curso concluya en junio, pero dudan sobre la pertinencia de abrir los centros en julio y lamentan la falta de concreción de la propuesta además de exigir que se refuerce el próximo curso.

Madrid, Murcia y Euskadi –en este último caso a la información El País asegura que "rechaza el documento de forma taxativa", aunque no explica por qué.– ya han anunciado este jueves que no comparten la decisión adoptada por la Conferencia Sectorial de Educación y han asegurado que no firmarán el documento que salió de la reunión y que el Ministerio de Educación ha remitido a las comunidades autónomas.

Las más críticas son Madrid y Murcia, ambos territorios gobernados por el PP. Ambas comunidades piden que se establezca un número de asignaturas suspensas a partir del cual se puede repetir curso, posibilidad que no quieren que se descarte. La propuesta del ministerio de Educación limita la repetición de curso a "casos excepcionales". El departamento dirigido por Celaá quiere que las asignaturas suspensas se recuperen el siguiente curso. Las dos comunidades autónomas defienden que la tercera evaluación debe tener no solo carácter diagnóstico sino también "académico".

"No se puede compartir la propuesta [...] de que, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas", afirma la Comunidad de Madrid. Madrid y Murcia argumentan, además, la regulación de las repeticiones es "una competencia estatal".

Además, El País informa de que Murcia considera que "los equipos docentes no pueden tomar las decisiones sobre repetición de curso y obtención de títulos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sin disponer de un marco claro". La información de El País también señala que Galicia, aunque tampoco está muy conforme con la propuesta de la ministra Celaá, sí se atendrá a las instrucciones.